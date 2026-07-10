Tras eliminación ante Francia, Marruecos centra su atención en la organización del Mundial 2030

Los aficionados marroquíes se reúnen antes del partido ante Francia en Casablanca

La selección de Marruecos no pudo repetir la hazaña de llegar a semifinales como en 2022 y volvió a toparse con ‌el muro de Francia ‌en los cuartos de final.

Pero ahora, como coanfitrión del próximo Mundial, volverá a fijar su mirada en el trofeo.

Ya había caído ante Francia en la semifinal de Qatar hace cuatro años y, en esta ocasión, volvió a ser superado por Les Bleus en Boston.

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No obstante, la actuación de Marruecos en este torneo ampliado a 48 equipos ​puede considerarse un éxito, ⁠ya que se ha convertido en la primera nación africana en ‌alcanzar dos cuartos de final consecutivos, tras eliminar a ⁠Países Bajos y dar un susto ⁠a Brasil en su primer partido de la fase de grupos.

Había algunas dudas sobre cómo le iría, dado el cambio de entrenador apenas tres ⁠meses antes del torneo, pero Mohamed Ouahbi realizó una transición ​perfecta desde DT de las categorías inferiores ‌tras llevar a Marruecos al título ‌del Mundial Sub-20 del año pasado.

Marruecos centrará ahora su atención en ⁠el próximo Mundial: será coanfitrión en 2030 junto con Portugal y España, por lo que ya está clasificado.

"Tenemos un equipo joven con ganas de crecer, y que seguirá haciéndolo. Contamos con jugadores con ​talento que ‌nos permitirán seguir progresando", declaró Ouahbi tras el partido del jueves.

Lo normal sería suponer que Marruecos mantendría a su DT y le daría tiempo para mejorar a su equipo, con el objetivo de ganar la próxima Copa del Mundo.

Pero Ouahbi ⁠tendrá que afrontar dos ediciones de la Copa Africana de Naciones, en 2027 y 2028, antes de llegar a ese momento, y es muy consciente de la precariedad del cargo de seleccionador en África, donde el fracaso en un torneo conduce invariablemente a un cambio.

"Primero tenemos que clasificarnos para la Copa de África y ganarla. Debemos dar un paso atrás ‌y asegurarnos de que contamos con un equipo capaz de crear y hacer realidad sueños en el futuro. Y ganar títulos para garantizar que vamos por el buen camino", añadió Ouahbi.

Marruecos volverá a la acción en septiembre, cuando den comienzo las eliminatorias de la Copa de África. ‌En su grupo se enfrentará a Gabón, Lesoto y Níger, en lo que parece una tarea sencilla.

Pero si tiene alguna esperanza de triunfar en el ‌Mundial de 2030, necesitará ⁠enfrentarse a rivales más exigentes.

"La Copa de África no es el Mundial. Se trata de un tipo de ​competición diferente, con rivales que tienen estilos de juego distintos (...) Por eso, cuando no estás preparado para un Mundial, puedes quedar eliminado muy rápidamente".

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en español por Javier Leira)