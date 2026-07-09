Quién es el árbitro argentino que dirige Francia vs. Marruecos en los 4tos de final del Mundial 2026

Las selecciones de Francia y Marruecos se enfrentan este jueves a las 17 horas (horario argentino) y el equipo arbitral ya se conoce: son cinco argentinos. Se trata de la primera vez que un partido de la Copa del Mundo cuenta con estas características.

En detalle, el partido estará dirigido por Facundo Tello (árbitro principal), acompañado de Juan Pablo Belatti (asistente 1), Gabriel Chade (asistente 2), Darío Herrera (cuarto árbitro) y Cristian Navarro (quinto árbitro).

¿Quién es Facundo Tello, el árbitro del partido Francia-Marruecos?

Tello, de 44 años y nacido en Bahía Blanca, es árbitro de la FIFA desde 2019 y también fue parte del Mundial Qatar 2022. Este será el tercer partido que dirija de la Copa del Mundo 2026 porque ya lideró los encuentros Suiza 1-1 Camerún y Corea del Sur 0-1 Portugal.

Facundo Tello ya dirigió otros partidos en este Mundial 2026

Además, tampoco es la primera vez que arbitra a la Selección de Marruecos en un mundial, ya que en 2022 fue quien dirigió el partido de cuartos de final donde los Leones del Atlas se impusieron 1-0 sobre Portugal.

El árbitro es una figura reconocida de la Conmebol, en su carrera también se destaca haber dirigido la final de la Copa de Campeones Conmebol-UEFA de 2022, más conocida como la Finalissima. Además, fue el árbitro principal en la final del Trofeo de Campeones de Argentina en 2022, un partido en el que sacó 10 tarjetas rojas.

Qué dijeron los futbolistas de Francia al conocer el equipo de árbitros para el partido

En medio de la polémica por el arbitraje durante el partido de Argentina-Egipto —donde el árbitro no benefició a ningún equipo, pero tuvo un rol decisivo al anular un gol del combinado africano—, los futbolistas franceses fueron consultados por el hecho de que los jueces para el partido de hoy contra Marruecos sean todos argentinos, dado que Francia perdió la final de Qatar 2022 ante el combinado albiceleste.

"No me voy a centrar en quién es el árbitro. Nunca lo hemos hecho antes. Nos vamos a centrar en Marruecos. Lo que queremos es ganar este partido, eso es lo único que nos importa", respondió Dayot Upamecano, el central galo, restándole importancia.

El arquero Robin Risser se manifestó en la misma línea: "No debemos caer en la paranoia. Es su trabajo generar polémica. Hay cierta amargura desde hace algunos años, desde la última final del Mundial. Es parte del juego". "Si estos árbitros están aquí es porque están a la altura de esta competición. Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar para pasar a la siguiente ronda", consideró.