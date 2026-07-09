La función oculta de Android para proteger tus fotos y que nadie las vea

El Espacio Privado funciona como una sección independiente dentro del teléfono.

Los usuarios de Android cuentan con una función de Google que permite ocultar fotos, videos, aplicaciones y otros archivos sensibles dentro de un espacio protegido por un bloqueo independiente. La herramienta, conocida como Espacio Privado, crea un entorno separado dentro del celular para resguardar información personal y evitar que otras personas accedan a ella, incluso si usan el mismo dispositivo.

Esta opción resulta especialmente útil para quienes comparten el teléfono con familiares, amigos o compañeros de trabajo, ya que permite mantener contenido privado fuera de la vista. Además de ocultar imágenes y documentos, también ofrece la posibilidad de instalar aplicaciones exclusivas dentro de ese espacio protegido, separando la vida personal de la laboral o resguardando información confidencial.

Qué es el Espacio Privado de Android y para qué sirve

El Espacio Privado funciona como una sección independiente dentro del teléfono. Una vez configurado, requiere una autenticación adicional para ingresar, lo que suma una capa extra de seguridad frente al bloqueo tradicional del dispositivo.

Todo el contenido almacenado allí permanece aislado del resto del sistema. Esto significa que las aplicaciones, archivos y fotos guardados en ese espacio no aparecen en la pantalla principal, en las búsquedas ni en las aplicaciones habituales del teléfono mientras el espacio permanezca bloqueado.

La herramienta también permite ocultar por completo la existencia del Espacio Privado, de modo que nadie pueda identificar fácilmente que el usuario utiliza esta función.

Todo el contenido almacenado allí permanece aislado del resto del sistema.

Cómo activar el modo privacidad en Android

Para configurar el Espacio Privado hay que seguir estos pasos:

Abrir Configuración .

. Ingresar en Seguridad y privacidad .

. Seleccionar Espacio Privado .

. Confirmar la identidad mediante huella digital, reconocimiento facial o PIN.

mediante huella digital, reconocimiento facial o PIN. Elegir si se utilizará el mismo bloqueo del teléfono o uno diferente para proteger ese espacio.

para proteger ese espacio. Finalizar la configurabción siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

Una vez activado, el usuario puede mover archivos sensibles a ese entorno e instalar aplicaciones específicas que solo estarán disponibles dentro del Espacio Privado.

Google también permite bloquear el acceso manualmente o configurar el cierre automático cuando el dispositivo permanece inactivo durante un determinado período.

Esta función está pensada para reforzar la privacidad sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros y ofrece una alternativa integrada para proteger información personal directamente desde Android.