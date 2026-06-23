Los especialistas en tecnología advierten: tu celular Android tiene fecha de vencimiento y podés descubrirla hoy

Fuente: Diario AS.

La mayoría de los usuarios cambia de celular cuando la batería falla o la pantalla se rompe. Pero hay un vencimiento más silencioso y más riesgoso que esos dos: la fecha en que el fabricante deja de proporcionar actualizaciones de seguridad. A partir de ese instante, el celular puede seguir funcionando con normalidad, pero queda cada vez más expuesto a riesgos que ya nadie corrige. El problema no es inmediato, pero crece mes a mes.

Por qué es tan importante recibir parches de seguridad

Las actualizaciones de versión de Android son las que cambian el diseño y agregan funciones visibles. Los parches de seguridad, en cambio, pasan desapercibidos porque no modifican nada en la pantalla. Sin embargo, son los que cierran los "agujeros" por donde los atacantes podrían entrar a robar información. Esto afecta especialmente a quienes utilizan el celular para pagar en línea, acceder a cuentas bancarias, gestionar contraseñas o almacenar información sensible.

Cómo saber si tu celular todavía tiene soporte

El método más rápido no requiere buscar nada en internet. Para comprobar cuándo fue la última vez que tu celular recibió una actualización de seguridad, podés ir a Ajustes → Acerca del teléfono → Fecha de parche de seguridad de Android. Lo que muestra esa pantalla es el diagnóstico real del estado de soporte del equipo:

Fecha del mes actual o del mes anterior: el celular sigue activo y protegido.

el celular sigue activo y protegido. Entre tres y seis meses de antigüedad: puede tratarse de un ciclo trimestral o semestral de actualizaciones, todavía dentro del rango normal.

puede tratarse de un ciclo trimestral o semestral de actualizaciones, todavía dentro del rango normal. Más de seis meses sin moverse: es una señal clara de que el fabricante retiró el soporte oficial para ese modelo.

es una señal clara de que el fabricante retiró el soporte oficial para ese modelo. Un año o más sin actualizarse: el soporte terminó.

Para una respuesta más precisa, páginas como endoflife.date recopilan información sobre calendarios de soporte de distintos dispositivos. Ingresando la marca y el modelo, se puede saber hasta cuándo se garantiza la entrega de actualizaciones.

Cuántos años de soporte ofrece cada marca

El problema de Android es que no existe una política uniforme, a diferencia de Apple. Aunque Google desarrolla el sistema operativo, es el fabricante quien decide si un dispositivo recibe actualizaciones y durante cuánto tiempo. El panorama, marca por marca, es aproximadamente este:

Google Pixel: hasta 7 años en los modelos más recientes.

hasta 7 años en los modelos más recientes. Samsung: entre 4 y 7 años según la gama, con los Galaxy S de última generación en el extremo más largo.

entre 4 y 7 años según la gama, con los Galaxy S de última generación en el extremo más largo. Xiaomi: los gama alta llegan a 6 años; los más económicos suelen quedarse en 2 años de Android y 3 de seguridad.

los gama alta llegan a 6 años; los más económicos suelen quedarse en 2 años de Android y 3 de seguridad. Motorola: entre 3 y 4 años en la familia Edge; los Moto G, menos.

entre 3 y 4 años en la familia Edge; los Moto G, menos. Nothing: 3 años de Android y 4 de parches como regla general.

Desde junio de 2025, la Unión Europea obliga a los fabricantes a garantizar al menos cinco años de actualizaciones de software en todos los modelos nuevos lanzados al mercado a partir de esa fecha. Eso mejora el panorama para los celulares comprados recientemente, pero no cambia nada para los equipos más viejos.

Qué hacer si el celular ya venció

Un Android sin parches no es un ladrillo: todavía sirve. Una vez alcanzada la fecha de caducidad, el teléfono aún puede servir como reproductor de música, consola de juegos, GPS o dispositivo de emergencia, pero se recomienda evitar operaciones delicadas y limitar al máximo la instalación de aplicaciones externas o la conexión a redes WiFi públicas. La clave es adaptar su uso a tareas que no involucren datos sensibles.