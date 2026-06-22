Llegó Android 17: la lista de celulares que se actualizan primero y cómo activar el nuevo sistema operativo

Fuente: Xataka.

Como pasa con cada versión nueva de Android, los primeros en la fila son siempre los Pixel de Google. La versión estable comenzó su despliegue el martes 16 de junio exclusivamente para los Pixel compatibles, y el resto de los fabricantes irán adaptando el código a sus capas de personalización para lanzarlo entre lo que queda de 2026 y principios de 2027. La actualización trae cambios reales, aunque vale aclarar que no todo lo anunciado llegó desde el primer día: algunas funciones, como la integración profunda de Gemini Intelligence, se sumarán en los próximos meses.

Las novedades más importantes de Android 17

La función más llamativa es App Bubbles. Esta herramienta permite crear ventanas flotantes de aplicaciones que pueden minimizarse y mantenerse visibles como pequeñas burbujas en pantalla, lo que permite acceder de forma rápida a esas apps mientras se navega por otras funciones del dispositivo.

En materia de seguridad y privacidad, los cambios también son relevantes:

Ubicación de un solo uso: se acabó el "permitir siempre". Ahora podés otorgar acceso a la ubicación precisa solo durante una sesión.

se acabó el "permitir siempre". Ahora podés otorgar acceso a la ubicación precisa solo durante una sesión. Selector de contactos: en lugar de dar acceso a toda la agenda, Android 17 permite compartir un contacto de forma aislada.

en lugar de dar acceso a toda la agenda, Android 17 permite compartir un contacto de forma aislada. Biometría antirrobo: marcar un teléfono como perdido en Find Hub ahora exige huella o reconocimiento facial.

marcar un teléfono como perdido en Find Hub ahora exige huella o reconocimiento facial. Límites de RAM: el sistema impone topes de consumo de memoria a las apps pesadas para proteger la batería y el rendimiento.

Qué celulares reciben Android 17 primero

Los teléfonos de Google son los primeros en recibir la actualización oficial. Los modelos compatibles incluyen desde el Pixel 6 hasta toda la gama Pixel 10, pasando por el Pixel Fold. Samsung inició el programa beta de One UI 9 con los Galaxy S26, S25 y S26 Ultra, S25 Ultra y Plus. La versión estable se espera para julio de 2026, coincidiendo con el lanzamiento de los Galaxy Z Fold 8 y Z Flip 8. En cuanto a Xiaomi, actualizará a Android 17 bajo HyperOS 3.3 a los Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra y Xiaomi 17 Pro; el resto de los dispositivos compatibles recibirá la actualización con HyperOS 4 a finales de año. OnePlus, Oppo, Motorola y Vivo están en beta y tienen previsto el despliegue estable entre octubre y noviembre de 2026.

Cómo instalar Android 17 paso a paso