¿Te están espiando? Qué es en realidad el punto azul de Android y por qué no tenés que preocuparte

El objetivo es reforzar la transparencia sobre el uso de los permisos.

Los teléfonos Android comenzaron a incorporar un nuevo indicador de privacidad que busca dar más control a los usuarios sobre sus datos personales. Se trata de un punto azul que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla y cuya función es advertir, en tiempo real, cuando una aplicación está accediendo a la ubicación del dispositivo.

La novedad ya empezó a desplegarse en algunos equipos de Google, como el Pixel 10a, y se espera que llegue progresivamente a otros fabricantes que utilizan Android, entre ellos Samsung, Xiaomi y Motorola. El objetivo es reforzar la transparencia sobre el uso de los permisos y evitar que las aplicaciones recopilen información de ubicación sin que el usuario lo note.

Qué indica el nuevo punto azul en Android

Cada vez que una aplicación utilice los datos de geolocalización del celular, Android mostrará un punto azul en la barra de estado. Cuando la app deje de acceder a esa información, el indicador desaparecerá automáticamente.

Esta herramienta se suma a otros avisos de privacidad que ya forman parte del sistema operativo. Actualmente, Android utiliza distintos colores para señalar cuándo una aplicación está usando funciones sensibles del dispositivo:

Punto verde: indica que una aplicación está utilizando la cámara.

indica que una aplicación está utilizando la cámara. Punto naranja: señala que una app está accediendo al micrófono.

señala que una app está accediendo al micrófono. Punto azul: informa que una aplicación está utilizando la ubicación del teléfono.

Gracias a estos indicadores, los usuarios pueden identificar rápidamente qué recursos del dispositivo están siendo utilizados y detectar comportamientos inesperados o potencialmente invasivos.

Hay otros avisos de privacidad que ya forman parte del sistema operativo.

Qué hacer si aparece sin una razón aparente

Si el punto azul aparece cuando no hay ninguna aplicación abierta en pantalla, es probable que alguna herramienta esté accediendo a la ubicación en segundo plano. Esto puede suceder con aplicaciones de mapas, clima, redes sociales o servicios que requieren geolocalización constante para funcionar.

En caso de que no quede claro qué aplicación está utilizando los datos de ubicación, Android permite revisar y administrar los permisos otorgados. Para hacerlo, hay que ingresar a Ajustes, dirigirse a Privacidad y seguridad y luego acceder a Configuración de privacidad. Desde allí, se debe abrir el Administrador de permisos y seleccionar la opción Ubicación.

Dentro de ese apartado se mostrará una lista completa de aplicaciones con acceso a la ubicación, diferenciando aquellas que pueden utilizarla todo el tiempo de las que solo tienen permiso mientras están en uso. Desde esa misma pantalla es posible modificar o revocar los permisos de cualquier aplicación.

Con esta nueva señal visual, Android busca ofrecer mayor control sobre la privacidad y facilitar que los usuarios sepan exactamente cuándo su ubicación está siendo compartida por alguna aplicación instalada en el dispositivo.