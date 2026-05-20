Alerta urgente de Google para usuarios de Android: el cambio que tenés que hacer ya mismo en tu celular

Detectaron una falla que podía ser explotada sin necesidad de interacción del usuario.

Google publicó una actualización de seguridad urgente para Android que corrige una vulnerabilidad crítica capaz de permitir la ejecución de código malicioso en celulares y tablets. El fallo, identificado como CVE-2026-0073, afecta a Android Debug Bridge (ADB), una herramienta del sistema usada para tareas de depuración y conexión avanzada de dispositivos.

Según explicó la compañía en su boletín oficial de mayo de 2026, la falla podía ser explotada sin necesidad de interacción del usuario, lo que elevó el nivel de gravedad del problema. En términos simples, un atacante podía comprometer un dispositivo sin que la víctima tuviera que descargar archivos, abrir links o aceptar permisos sospechosos.

Qué riesgo corrige el nuevo parche de Android

Google detalló que la vulnerabilidad permitía la ejecución remota de código con permisos de “shell”, un tipo de acceso que puede abrir la puerta al robo de información personal, manipulación de aplicaciones y control parcial del equipo. El error impacta principalmente en Android 14, Android 15 y Android 16, además de versiones recientes del proyecto AOSP.

El problema se encontraba específicamente en “adbd”, el componente relacionado con ADB. Aunque esta herramienta suele estar orientada a desarrolladores y usuarios avanzados, especialistas remarcan que dejar funciones de depuración activadas puede aumentar la superficie de ataque del dispositivo.

Google ya distribuyó la corrección a fabricantes y socios, pero la disponibilidad final depende del calendario de actualizaciones de cada marca. Por eso, algunos celulares recibirán el parche antes que otros.

Cómo saber si tu celular Android ya está protegido

Para verificar si el smartphone ya tiene instalada la actualización de seguridad, hay que entrar en Ajustes, luego ir a Sistema y buscar la opción de actualización de software. Si el nivel de parche de seguridad figura con fecha “2026-05-01” o posterior, el dispositivo ya cuenta con la corrección correspondiente.

La disponibilidad final depende del calendario de actualizaciones de cada marca.

Google también recomendó mantener actualizado el sistema de Google Play y evitar conexiones inseguras o funciones de acceso remoto innecesarias mientras llegan los parches a todos los modelos.

La advertencia llega en un contexto donde las amenazas de ciberseguridad en Android siguen creciendo y las vulnerabilidades “zero-click”, que no requieren acción del usuario, se volvieron una de las principales preocupaciones para fabricantes y expertos en seguridad informática.