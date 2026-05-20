Aston Villa golea 3-0 al Friburgo y se queda con el trofeo de la Europa League

Lucas Digne del Aston Villa celebra con sus compañeros tras ganar la UEFA Europa League

El Aston Villa se impuso con facilidad 3-0 al ‌Friburgo y se ‌quedó con el trofeo de la Europa League el miércoles, arrollando a su rival alemán con un juego ofensivo certero que no dejó dudas sobre el resultado.

Youri ​Tielemans abrió ⁠el marcador para Aston Villa ‌en el minuto 41 ⁠con un potente remate ⁠al ras tras una jugada preparada a la salida de un tiro ⁠de esquina de Morgan ​Rogers.

El equipo inglés duplicó ‌su ventaja en el ‌tiempo de descuento de la ⁠primera parte cuando el capitán John McGinn recuperó el balón y se lo pasó al ​argentino Emiliano ‌Buendía, quien sacó un impresionante disparo con efecto que se coló por la escuadra desde el borde del área.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Rogers ⁠anotó el tercero en el minuto 58, rematando a puerta en el primer palo tras un centro de Buendía después de una fluida jugada colectiva, lo que sentenció definitivamente ‌el resultado y desencadenó las primeras celebraciones del equipo de Unai Emery.

La victoria aseguró un gran trofeo europeo para el Villa, evocando recuerdos ‌de su triunfo en la Copa de Europa de 1982 y supuso ‌el primer ⁠título importante del club desde que ganara la Copa ​de la Liga inglesa en 1996.

Con información de Reuters