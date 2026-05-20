El emotivo festejo de Dibu Martínez en su primer título con Aston Villa

Emiliano "Dibu" Martínez se consagró campeón de la Europa League con Aston Villa y estalló de emoción, tras conseguir su primer título con los de Birmingham.

Aston Villa se consagró campeón de la UEFA Europa League tras golear 3 a 0 a Friburgo y Emiliano "Dibu" Martínez tuvo su noche de gloria en el fútbol internacional. El arquero de la Selección Argentina, que estuvo a punto de marcharse a comienzos de temporada, logró su primer título con el conjunto de Birmingham, que no alzaba una copa tras 30 años.

Apenas finalizó el partido, el "Dibu" fue uno de lo más visiblemente emocionados de los jugadores del Aston Villa. El arquero había dicho horas antes del encuentro que comparaba la final con la definició de la Selección Argentina en la Copa América 2021, frente a Brasil, debido a la cantidad de años que tanto el seleccionado como el conjunto inglés llevaban sin poder consagrarse.

Con goles de Youri Tieleman y el argentino Emiliano Buendía, en la primera parte, y el restante de Morgan Rogers, en el complemento, el equipo dirigido por Unai Emery se coronó campeón del Viejo Continente luego de 44 años, ya que la última vez había sido en la Copa de Europa 1981-1982, cuando venció 1 a 0 al Bayern Múnich en Róterdam, Páises Bajos.

Con este triunfo, los "Villanos" se aseguraron jugar la Supercopa de la UEFA, contra el vencedor de la Champions League (Arsenal o PSG), como también la siguiente edición de la Champions, ya que el vencedor tiene un boleto directo para la competencia número uno en importancia de Europa.

Cuántos títulos ganó "Dibu" Martínez

A lo largo de su carrera, Dibu Martínez conquistó un total de 10 títulos oficiales entre clubes y la Selección Argentina. Sus primeros trofeos llegaron con el Arsenal, equipo con el que obtuvo tres FA Cups en las temporadas 2014/15, 2016/17 y 2019/20. Además, ganó tres Community Shields, correspondientes a los años 2014, 2015 y 2020. Aunque en varias de esas campañas no fue titular indiscutido, su rendimiento cuando tuvo oportunidades fue clave para sostener la confianza del club londinense.

Sin embargo, el gran salto de popularidad y reconocimiento internacional llegó con la Selección Argentina. Martínez debutó oficialmente en 2021 y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental del ciclo encabezado por Lionel Scaloni. Ese mismo año fue determinante en la obtención de la Copa América disputada en Brasil, especialmente por su actuación en la definición por penales frente a Colombia en semifinales. La Argentina rompió entonces una sequía de 28 años sin títulos y el arquero quedó marcado como uno de los héroes del campeonato.

La obtención del Mundial 2022

En 2022 alcanzó la cima de su carrera al consagrarse campeón del mundo en Qatar. Su histórica atajada ante Randal Kolo Muani en la final contra Francia y su actuación en los penales quedaron grabadas para siempre en la memoria de los hinchas argentinos. Además del Mundial, también ganó la Finalissima frente a Italia y posteriormente volvió a levantar la Copa América en 2024, consolidándose como uno de los arqueros más importantes de la historia de la Selección Argentina.

Todos los títulos que tiene "Dibu" Martínez

Selección Argentina: 4 campeonatos.

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Mundial de Qatar 2022.

Copa América 2024.

Arsenal FC: 6 campeonatos

FA Cup (Copa de Inglaterra): 2014-15, 2016-17 y 2019-20.

FA Community Shield (Supercopa de Inglaterra): 2014, 2015 y 2020.

Aston Villa FC: 1 campeonato