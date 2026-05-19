Jonatan Viale señaló la interna "fuera de control" que hay en el Gobierno: "Niega lo...".

El Gobierno de Javier Milei está atravesando una marcada crisis política, con La Libertad Avanza resquebrajándose cada vez más. Los problemas económicos que afronta el oficialismo, así como también los escándalos en que se vieron envueltos algunos de sus funcionarios (como Manuel Adorni) llevaron a que haya aguas divididas en el bloque.

Esa interna está siendo seguida de cerca por los medios de comunicación, cada uno de ellos haciendo su respectivo análisis sobre la delicada situación que atraviesa a poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales, donde Milei buscará extender su mandato hasta 2031. Jonatan Viale, por ejemplo, se mostró sumamente crítico de la situación y fustigó a una figura importante de LLA por deslizar que no hay problemas puertas adentro y que eso es imaginación de los periodistas.

La Libertad Avanza está atravesando una dura interna.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre la interna en La Libertad Avanza?

"Recién lo escuchaba a Diego Santilli decir que no hay ninguna interna, que es todo un invento de los medios de comunicación. Yo entiendo que Santilli trabaja de eso, de ser un político que niega hasta lo evidente, pero no es culpa de Diego. Por más que lo nieguen, la interna hacia adentro del Gobierno para mí luce fuera de control y me parece que es preocupante", expuso el reconocido trabajador de prensa en su programa de Radio Rivadavia.

En ese sentido, añadió: "Ya pasaron otras 24 horas y todo sigue igual". "Resulta imperativo que el conductor ordene cuanto antes a sus soldados y los llame al orden, eso hacen los líderes. ¿Sabés por qué? Porque esta es la última bala, no hay más, no habrá creo yo otra oportunidad para una Argentina liberal, republicana y no populista", concluyó.