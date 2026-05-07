Empresario libertario criticó a Javier Milei al aire por TN

El diseñador de moda y empresario textil libertario, Roberto Piazza, criticó duramente la gestión de Javier Milei durante la transmisión de A Dos Voces (TN), a pesar de haberlo votado. En un contexto económico marcado por la caída del sector público y la inestabilidad económica, aparecen figuras de la farándula que apostaron por La Libertad Avanza. Sin embargo, la decepción llega cuando no se cumple con lo dicho: “No me voy a olvidar nunca de los primeros días cuando asumió que dijo 'esto por lo menos va a llevar unos 20 años' y muchos estuvimos de acuerdo con esto. Yo, Roberto, no tengo tiempo para esperar 20 años”, aseguró Piazza.

A lo largo de la asunción de Javier Milei, el cierre de fábricas y empresas en Argentina va en crecimiento. Esto en paralelo al discurso del presidente, quién defiende el modelo económico y la reforma laboral en curso. En este contexto, el empresario textil también expresó su angustia acerca de su Instituto Roberto Piazza: “Hay un momento en el cuál yo no tengo tanto respaldo como para seguir enfrentando una empresa como la que tengo”, afirmó.

Además, aseguró qué los ciudadanos "están perdiendo un poco la esperanza” y puso de manifiesto su enojo sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: "Esto de Adorni no me gusta para nada", respondió cuando el conductor Marcelo Bonelli preguntó sobre qué era lo que no le gustaba del oficialismo.

Roberto Piazza confiesa que votó a Javier Milei y está decepcionado

El empresario textil y diseñador de moda, Roberto Piazza, confesó que es amigo de Javier Milei y que en reiteradas ocasiones apoyó al oficialismo. Sin embargo, sostuvo que está decepcionado y que “esperaba otras cosas”. Además, recordó a los “ciudadanos corrientes” y aseguró que “no entienden todo este berenjenal tan complejo y están perdiendo un poco la esperanza”.