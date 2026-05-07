El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley vinculado a un “SÚPER RIGI”, un nuevo régimen de incentivos que, según afirmó, ofrecerá beneficios superiores a los contemplados en el esquema original. La curiosidad del anuncio es que en febrero el Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 8 de julio de 2027 el plazo para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actual que fue creado en la Ley Bases .

De acuerdo con lo expresado por el mandatario en redes sociales, la iniciativa estará orientada a sectores productivos que “nunca han existido en Argentina”, con el objetivo de impulsar nuevas actividades económicas y promover la creación de empresas vinculadas a esos rubros emergentes.

En ese sentido, Milei sostuvo que el nuevo régimen permitiría satisfacer las necesidades productivas de los sectores más dinámicos de la economía y contribuiría a multiplicar la generación de empleo en el país. De momento, no hay más detalles del texto.

Mientras tanto, la actividad económica sigue sepultada

Según los últimos datos disponibles y con el RIGI vigente, la actividad económica sufrió en febrero una fuerte contracción del 2,6% en comparación con enero, en lo que representa la peor caída mensual desde la pandemia de coronavirus, con un retroceso solo comparable al registrado en diciembre de 2023. En términos interanuales, la economía también mostró un desempeño negativo, con una baja del 2,1% frente al mismo mes del año pasado.

Según el último informe difundido por el Indec, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) evidenció un descenso del 2,1% respecto de febrero de 2025 y una retracción del 2,6% en la medición desestacionalizada frente al mes anterior. Desde abril de 2020, cuando la actividad se desplomó un 15,7% por el impacto de la cuarentena, no se observaba una caída de semejante magnitud. El único antecedente reciente similar fue diciembre de 2023, ya durante la gestión de Javier Milei.

En la comparación interanual, siete sectores de actividad registraron números negativos. Las bajas más pronunciadas se dieron en la industria manufacturera, que cayó 8,7%, y en el comercio mayorista, minorista y reparaciones, con un retroceso del 7%. Entre ambos rubros explicaron una pérdida de 2,2 puntos porcentuales en el resultado general del indicador.

Por otro lado, ocho sectores mostraron mejoras respecto al año anterior. Los mayores avances correspondieron a Pesca, con un crecimiento del 14,8%, y a Explotación de minas y canteras, que aumentó 9,9%.

Precisamente, la actividad minera fue la que más aportó al resultado interanual del EMAE, seguida por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que tuvo una suba del 8,4%. En conjunto, ambos sectores contribuyeron con 0,8 puntos porcentuales al indicador general, lo que permitió amortiguar una caída que, sin el empuje de las actividades primarias, habría sido aún más profunda.