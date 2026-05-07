El COI dice que no habrá deportes de verano en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030

Los anillos aparecen en la fotografía frente al COI durante una reunión de la Junta Ejecutiva en la Casa Olímpica de Lausana.

El Comité Olímpico Internacional afirmó el jueves que no habrá deportes ‌de verano en ‌los Juegos de Invierno de 2030, que se celebrarán en los Alpes franceses, agregando que cualquier posible incorporación de estos deportes se producirá a partir de esa fecha.

El COI ha estado revisando todos los ​aspectos de los ⁠Juegos durante el último año, incluida ‌la posible introducción de deportes ⁠tradicionales estivales en la ⁠competición que se celebra en el invierno boreal, con el fin de impulsar la popularidad ⁠y la participación en esta última.

Esto ​también aumentaría las posibilidades ‌de ganar medallas para ‌los países que quizá no tengan una ⁠fuerte tradición en deportes de invierno. Entre las posibles incorporaciones mencionadas se encontraban el ciclismo y el atletismo con ​pruebas ‌de campo a través o sobre nieve.

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"Para 2030 hemos tomado la decisión: no habrá deportes mixtos ni deportes de verano", declaró la presidenta del ⁠COI, Kirsty Coventry, en una rueda de prensa.

Asimismo, indicó que cualquier posible cambio afectaría a los Juegos a partir de la edición de 2034, que será albergada por Salt Lake City.

"La comisión del programa olímpico (...) estudiará ‌todas las posibilidades, y eso podría aplicarse a 2034", afirmó.

Las federaciones de deportes de invierno se oponen a estos planes, alegando que la incorporación de disciplinas de verano ‌diluiría la marca de los Juegos de Invierno.

La introducción de deportes populares como el atletismo ‌o el ⁠ciclismo en los Juegos de Invierno también significaría que las federaciones ​de deportes de invierno existentes tendrían que compartir los ingresos con ellos.

Con información de Reuters