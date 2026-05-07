El mensaje de Kicillof por el aniversario de Evita: “Un anticuerpo muy resistente"

A 107 años del nacimiento de Eva Duarte de Perón, el gobernador Axel Kicillof realizó un sentido posteo en sus redes sociales. El mandatario hizo alusión a tiempos “en los que se llama al egoísmo y al individualismo, en los que todos los días se habla en contra de la justicia social”, y reivindicó la figura de Evita. El gobernador ponderó la figura de Evita en medio de una crisis económica y social que vive el país.

“Nuestro pueblo tiene un anticuerpo muy resistente: el recuerdo de Evita y su lucha” expresó. Bajo el hashtag#EvitaEterna, Kicillof acompañó el saludo con una foto de dirigenta argentina.

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Kicillof viaja a Córdoba y continúa con su armado federal

El Gobernador viajará este viernes a Córdoba, una de las provincias más adversas para el peronismo en términos electorales. Allí irá con una nutrida agenda que mezcla la gestión de la provincia con su armado político con miras al 2027. Si bien no está confirmado un encuentro oficial con el gobernador Martín Llaryora, el ministro Carlos Bianco aclaró que “el diálogo” entre los mandatarios es “permanente”.

En su paso por Córdoba estará en tres localidades. En primer lugar viajará a Cosquín y se reunirá con el intendente local, Raul Cardinali. El dirigente es un aliado directo del Gobernador cordobés. Firmarán convenios de carácter turístico y cultural para la participación de artistas bonaerenses en los shows del Pre Cosquín y en Cosquín.

Luego se trasladará a la capital provincial para firmar convenios con la Universidad Tecnológica Nacional–Facultad Regional Córdoba (U.T.N. – F.R.C.). Se trata de un “acta acuerdo” entre el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y dicha Casa de Estudios para “llevar adelante trabajos entre el laboratorio de maquinaria agrícola forestal y minera, y las chacras experimentales”, que están a cargo de Javier Rodríguez. También firmarán 10 convenios entre el ministerio de Gobierno que lidera Bianco y la UTN para “el dictado de carreras universitarias dictadas por la UTN en la provincia de Buenos Aires en el marco del programa Puentes”.

En tanto, y según detalló el propio Bianco en la conferencia de prensa del lunes pasado, por invitación de Héctor Daer, Axel Kicillof participará del Congreso Nacional de Sanidad que se realizará en la localidad de La Falda. Habrá más de 650 delegados, trabajadores de salud, laboratorios medicinales y droguerías; y además se realizará la elección de la comisión directiva de FATSA.

Finalmente, a las 17.45 horas presentará su libro, “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico”, en el aula magna de la UTN. La misma presentación la repetirá este sábado 9 de mayo en la Feria del Libro a las 19 horas.