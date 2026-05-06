Yanina Latorre quiso decir que es apolítica y terminó confesando lo que todos pensaban: “Soy anti…”

Yanina Latorre quiso decir que es apolítica y terminó confesando lo que todos pensaban.

La mediática Yanina Latorre apuntó contra Pablo Echarri y cuestionó su compromiso militante. Con un discurso muy confuso, la conductora le pidió al actor bajar el nivel de confrontación y, en un intento por mostrar neutralidad, lanzó una frase insólita.

En el programa que conduce en El Observador, Latorre analizó el presente laboral del reconocido actor y su vínculo con el público. "A Echarri lo que lo jode es tanta ideología política y tan mezclado. Hay gente que, por ahí, no va a verte al teatro por eso", disparó.

"En su momento le pasó a Florencia Peña y le dio la vuelta. Porque cuando estás tan atravesado por la ideología y el quilombo... como le pasó a Dady Brieva. Dady Brieva es maravilloso realmente, pero se metió tanto con la política", agregó.

Luego, exigió un freno a las críticas hacia los libertarios y el macrismo. Además, recordó un viejo cruce personal con Echarri. "Para mí, Pablo que piense lo que quiera, obviamente, pero debería bajar un poco el nivel de agresión", reclamó. Según su testimonio, el artista la trató de "boba" a ella y a sus hijos.

Yanina Latorre quiso decir que es apolítica y terminó confesando lo que todos pensaban.

La insólita frase de Yanina Latorre

A modo de conclusión, la comunicadora intentó despegarse de las etiquetas tradicionales, aunque fracasó en el acto. "No sos más vivo por estar atravesado por una ideología. De hecho, yo no estoy atravesada por ninguna ideología política. Yo soy anti K", expresó y sentenció: "Siempre terminás con un voto por descarte o como yo la última vez, que no voté".