La frase de Milei a Adorni, se bajó Karina del viaje a Estados Unidos y los enojos internos

"Yo creo en tu inocencia, quedate", fue la frase que le dijo el presidente Javier Milei a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ambos se encontraron hoy a la mañana en Casa Rosada tras el cimbronazo inesperado de ayer con la declaración del arquitecto que refaccionó la casa del country en Exaltación de la Cruz del funcionario. "No la esperábamos. Sabíamos que iba a haber una declaración importante pero no de esa magnitud", dijo un funcionario en Casa Rosada ante El Destape.

En el Gobierno están golpeadísimos. Las caras son de frustración. "Lo de ayer nos mató", reconoció esta fuente del riñón de los Milei ante este portal. "Todavía no sabemos si la espuma va a bajar. Ya no sabemos qué pensar. Tal vez crece todavía más", aseguraron en Balcarce 50.

Karina Milei se bajó a último momento del viaje de hoy de su hermano a Los Ángeles, cuarta vez que va a Estados Unidos en el año. El motivo, aseguraron fuentes oficiales, no se debe al Adornigate sino a una cumbre de la mesa del cobre convocada para el jueves en San Juan. Allí la hermanísima irá con el ministro de Interior, Diego Santilli, y con el de Justicia, Juan Mahiques. No estará el jefe de Gabinete junto a ella.

Lo acompañarán Luis Caputo y Pablo Quirno. Hay quienes especulan con una charla a solas mano a mano entre el ministro de Economía y el Presidente. "Ojalá se dé porque esto ya es insostenible", dijo una persona a El Destape que tiene diálogo con ambos.

"Toto" cree que el caso Adorni le está haciendo un daño gigante al Gobierno. Es lo que piensa casi todo el Gabinete. Nadie se animó a decírselo aún en la cara a Milei, que es el principal sostén hoy de su jefe de ministros.

Hoy Milei volvió a bancarlo con foto y todo. Hubo reunión con una organización de la comunidad judía antes de que el Presidente viaje a EEUU. Ahí lo ratificó, le dijo que quiere que siga y que confía en su inocencia.

En el entorno de Adorni ya hay quejas contra el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se quejan de las filtraciones en la causa y de los tiempos elegidos. "Ayer apenas terminó la conferencia salió toda esa data. Y encima se filtra todo. Para eso hay un ministro de Justicia...", advirtieron con enojo ante El Destape.

Con otro que hay enojo es con el diputado Luis Petri. "La esposa de Adorni era amiga de Cristina Pérez (novia de Petri). 'Era' porque ya no son más. Menos después de las cosas que está diciendo ella en la tele", contó un adornista sobre la periodista de LN+.

Por eso en Casa Rosada no le dan entidad a los rumores que dan cuenta de un enroque con Martín Menem de jefe de Gabinete y Petri como presidente de la cámara de Diputados. En el menemismo lo desmienten: "Martín está más tocar el piano con Roberto Funes Ugarte que para jefe de Gabinete, je", bromean para despegarse de ese rumor.

"No va por ese lado", reconocen en el Gobierno y admiten que podría venirse un cambio. Hay quienes especulan con la asunción pronto de Quirno (ahora de viaje con Milei) como reemplazo de Adorni.