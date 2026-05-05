La altura de Mario Pergolini: cuánto mide el conductor y periodista de TV

Mario Pergolini construyó una carrera sólida como conductor, productor y creador de contenidos

La figura de Mario Pergolini sigue generando interés en la televisión argentina, tanto por su trayectoria como por detalles de su vida personal. En medio de su regreso al prime time, crecen las búsquedas sobre el conductor, incluyendo datos curiosos como su estatura y su presente profesional.

Quién es Mario Pergolini y su trayectoria en la televisión

Mario Pergolini nació el 3 de julio de 1964 en Buenos Aires y construyó una carrera sólida como conductor, productor, escritor y actor. Su nombre quedó fuertemente asociado a Caiga quien caiga, ciclo que marcó un antes y un después en el formato de actualidad y humor en la televisión local desde su debut en 1996.

A lo largo de los años, su estilo directo y su impronta innovadora lo posicionaron como una de las figuras más influyentes del medio. Además de su carrera profesional, mantiene una vida personal estable junto a Dolores Galán, con quien está casado desde 1990 y tiene tres hijos.

Cuánto mide Mario Pergolini

Uno de los datos que más curiosidad genera entre los seguidores del conductor es su altura. Mario Pergolini mide 1,82 metros, una estatura que lo ubica por encima del promedio y que suele destacarse en sus apariciones públicas y televisivas.

Este detalle, aunque menor frente a su extensa trayectoria, forma parte del interés general que despiertan las figuras mediáticas, especialmente en momentos de alta exposición como el actual.

El presente de Mario Pergolini en Otro Día Perdido

En la actualidad, Mario Pergolini se encuentra al frente de Otro Día Perdido, ciclo que ya transita su segunda temporada en la pantalla de El Trece. El programa se posiciona como una de las apuestas más fuertes del canal para competir en el prime time.

Con un formato basado en entrevistas y actualidad, el ciclo busca consolidar su audiencia semana a semana. Entre los invitados recientes y anunciados se destacan figuras de distintos ámbitos, lo que aporta diversidad y atractivo a cada emisión.

Los invitados que acompañan a Mario Pergolini esta semana

Entre las curiosidades más buscadas aparece su estatura: Mario Pergolini mide 1,82 metros

La producción del programa organizó una grilla con invitados de peso para mantener el interés del público. El martes será el turno de Facundo Pastor, periodista y conductor de A24. El miércoles, la presencia destacada será la de Gimena Accardi, quien recientemente fue noticia por su vida personal.

El jueves, el estudio recibirá al reconocido actor Juan Leyrado, con una extensa trayectoria en televisión y teatro. Para cerrar la semana, el viernes estará Tomás Fonzi, en una entrevista que promete combinar actualidad y entretenimiento.

Cómo le está yendo en rating a Mario Pergolini

En términos de audiencia, el ciclo de Mario Pergolini tuvo resultados variables en lo que va de la temporada. El pico más alto se registró con la participación de Luis Scola, alcanzando un promedio de 6,6 puntos de rating.

Por otro lado, la marca más baja se dio con la presencia de Pablo Echarri, cuando el programa apenas superó los 3 puntos. Estos números reflejan el desafío constante de sostener la audiencia en una franja horaria altamente competitiva.

Con una propuesta que combina entrevistas, actualidad y el sello personal del conductor, el programa busca seguir creciendo y consolidarse como una de las opciones destacadas de la televisión argentina actual.