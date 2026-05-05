Un ídolo de Boca quiere a Dibu Martínez tras el Mundial 2026: "Lo voy a buscar"

Un ídolo de Boca pidió al Dibu Martínez para después del Mundial 2026: de quién se trata.

Un ídolo de Boca Juniors planteó un ambicioso objetivo para el futuro del club y no dudó en mencionar a Emiliano "Dibu" Martínez, arquero del Aston Villa y de la Selección Argentina, como uno de los posibles refuerzos para el plantel que dirige técnicamente Claudio Úbeda de cara a la fase final de la Copa Libertadores 2026. Carlos Navarro Montoya, quien supo brillar bajo los tres palos defendiendo la camiseta del 'Xeneize', habló sobre la posibilidad de traer a uno de los pilares de la 'Albiceleste' una vez que finalice el Mundial 2026 y, aunque reconoció la dificultad de la operación, también manifestó que no tiene dudas ya que "Boca es un lugar de excelencia".

"Si Boca tiene que ir a buscar un arquero titular, yo no tengo dudas: me tomo un avión, bajo en Londres, hago la conexión en Birmingham y voy a buscar al Dibu Martínez", expresó el 'Mono' al referirse a la posible incorporación que, a su entender, debería gestionar el club para sacudir el mercado de pases. "Me siento a tomar un café con él, le pregunto qué va a ser de su vida, qué va a hacer, porque hace muchos años está en Europa. Su mujer es portuguesa, vive hace muchos años en Inglaterra. Tiene una vida armada allá en Inglaterra, pero le pregunto...", añadió.

El Mono Navarro Montoya se ilusionó con la llegada de Dibu Martínez a Boca

El planteo de Navarro Montoya forma parte de una mirada más amplia sobre el armado del plantel: no sólo porque considera que el cuadro de La Ribera necesita dar un salto de calidad en puestos clave y que la llegada de figuras consolidadas podría marcar la diferencia en los torneos internacionales, sino también por la necesidad de conseguir buscar a un futbolista para que ocupe ese puesto luego de la dura lesión ligamentaria que sufrió Agustín Marchesín, que lo marginará durante varios meses de las canchas.

"Le pregunto, si le interesa el desafío de Boca y le propongo venir a Boca", concluyó el 'Mono'. A pesar de esto, en una entrevista que dio en 2024, Martínez aseguró que "no jugaría ni para Boca, ni para River, ni ningún otro club en Argentina; sólo en el 'Rojo'". El 'Dibu' fue a probarse cuando era más joven tanto en el 'Millonario' como en el 'Xeneize', pero en ambos elencos fue rechazado. Ahora, ya establecido como uno de los mejores jugadores en su posición a nivel mundial, declaró: "Mi vuelta es muy difícil por los objetivos que quiero cumplir, pero nunca se sabe. Yo si quiero volver quería volver bien, como estoy ahora. Creo que las últimas balas se van perdiendo".

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

Partidos jugados : 252.

: 252. Goles recibidos : 301.

: 301. Vallas invictas : 78.

: 78. Títulos: no ganó.

A pesar de su gran temporada con los 'Villanos', el futuro del Dibu Martínez es aún incierto y no se sabe si seguirá en el equipo tras el próximo mercado de pases.

Paulo Dybala, el otro refuerzo de Selección con el que Boca se ilusiona tras el Mundial

Después del regreso de Leandro Paredes, figura indiscutida del actual plantel, el club comandado por Juan Román Riquelme tiene en marcha un segundo operativo que apunta a lo más alto: sumar a Dybala. Y las últimas horas trajeron información que eleva la temperatura de una historia que podría tener un desenlace histórico.

El periodista de TyC Sports, Tato Aguilera, especializado en el seguimiento diario de Boca, fue directo al punto: "Boca quiere que Dybala esté acá en junio. Si Dybala decide volver a Argentina, la oferta de Boca estará sobre la mesa y solo queda que el jugador acepte". El contexto europeo también empuja hacia una definición ya que Dybala está a punto de quedar libre y no hay conversaciones activas con la Roma para renovar el vínculo. Los medios italianos señalan que el club quiere que acepte una reducción salarial considerable, algo que generó rispideces y que hace prever que cada parte seguirá su camino a partir de junio.