Roberto Navarro tomó una decisión tras un ofrecimiento para ser candidato.

Roberto Navarro, Director de El Destape, sorprendió a sus seguidores al aire de Charlá con Roberto al contar que le ofrecieron ser "candidato". Inmediatamente, el periodista reveló cuál fue su decisión tras semejante situación, y no dejó lugar a dudas.

"Me han ofrecido, desde luego. Todos los que tenemos el 90% de conocimiento, como el Gato Sylvestre, Víctor Hugo o yo, en algún momento te ofrecen ser candidato", comenzó diciendo Roberto Navarro. Automáticamente, el conductor de El Pase y Charlá con Roberto explicó las razones por las que rechazó esta oportunidad.

Sin titubear, Navarro aseguró: "Yo soy el director de un medio con 340 personas, ¿dónde influyo más? ¿Acá, dirigiendo El Destape, u ocupando un puesto político? A mí me parece que acá. Estoy convencido de que la lucha se da en esos términos. Cuando yo tuve la discusión con Cristina, que se peleaba con Alberto, yo decía 'mirá, si todos hablan mal del Gobierno, va a perder las elecciones'. Tiene que haber un debate constante entre los oficialistas que defienden al Gobierno, aunque no te guste, y la oposición que le pega. Esa es la política".

Charlá con Roberto, todos los miércoles a las 22 por El Destape 1070.

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"Me parece que cumplo una función acá, en un medio que cada vez es más grande. Muchos de los que me conocen saben que el primer programa de YouTube, éste, lo hice cuando me echaron de C5N. No teníamos nada, no sabía que hacer. Le pedí a la Universidad de General Sarmiento que me deje hacer un programa. Dije 'pido suscripciones, si me apoyan me quedo, sino me voy a mi casa'. No me quería tomar nadie, estaba censurado porque Macri no nos dejaba", recordó Navarro sobre los primeros años de El Destape cuando Mauricio Macri gobernaba el país y censuró a Navarro sacándolo de C5N.

Seguro de seguir en el medio que fundó en 2014, y que posteriormente expandió mediante su programa en YouTube, Navarro sentenció: "Fuimos con El Cadete, con Rechimuzzi, a una calle de tierra en General Sarmiento. Pedimos suscripciones y el primer día se suscribieron 5000 personas. Ahí empezamos a funcionar. Eramos 10, hoy somos 340. Entonces, ¿dejar esto, correrme de esto, para qué puesto político? ¿Un puesto político donde uno pueda tener influencia? Eso no me parece".