Combatí el frío: los mejores trucos caseros para mantener el calor de en hogar este otoño-invierno 2026

Combatí el frío: los mejores trucos para mantener el calor en tu hogar durante el otoño-invierno

Comienzan los días de frío en Buenos Aires y es clave tener en cuenta algunos trucos caseros para conservar el calor en el hogar antes de encender las estufas. Se trata de consejos para ahorrar gas y cuidar el bolsillo de cara a la llegada del invierno 2026.

Las mejores formas de combatir el frío en tu casa sin prender las estufas

Cuando baja la temperatura, mantener la casa cálida sin depender exclusivamente de la calefacción puede marcar una gran diferencia. Existen pequeños hábitos y soluciones caseras que ayudan a conservar mejor el calor y a crear ambientes más reconfortantes durante el otoño y el invierno.

1. Aprovechar el sol

La luz solar se vuelve una de las grandes aliadas para calefaccionar el hogar de manera natural. Por eso, durante las horas de mayor sol conviene abrir persianas y cortinas para que los rayos ingresen y eleven la temperatura de los ambientes.

Cuando cae la tarde, la estrategia tiene que cambiar para no perder el calor que ingresó: cerrar bien las cortinas, sobre todo si son gruesas, es clave para crear una capa aislante que evita que el calor acumulado durante el día se escape a través de las ventanas.

Una de las claves es abrir las persianas y cortinas en los momentos de mayor luz solar (Créditos: Freepik)

2. Frenar las corrientes de aire

Las filtraciones de aire frío son una de las principales razones por las que una casa pierde temperatura. Para reducirlas, se pueden colocar burletes caseros o rollos de tela en la parte inferior de puertas y ventanas.

Otra opción práctica y económica es adherir plástico de burbujas a los vidrios previamente humedecidos. Este recurso genera una cámara de aire que mejora el aislamiento y contribuye a mantener el interior más cálido.

3. Mejorar el rendimiento de la calefacción

Si se utilizan estufas eléctricas o radiadores, un truco simple que puede ayudar a distribuir mejor el calor es colocar una lámina de papel aluminio detrás del artefacto para que el calor rebote hacia el centro del ambiente, en lugar de ser absorbido por la pared. Así, se optimiza la calefacción sin necesidad de incrementar el consumo energético.

4. Utilizar el calor de la cocina

La cocina también puede aportar calor extra al hogar. Después de usar el horno, dejar la puerta abierta unos minutos ayuda a liberar el calor residual y a templar el ambiente cercano. Además, preparar comidas de larga cocción, como sopas o guisos, no solo resulta ideal para los días fríos, sino que también genera calor y humedad, mejorando la sensación térmica.

5. Concentrar el calor en los espacios necesarios

En lugar de intentar calefaccionar toda la casa, conviene priorizar los ambientes de uso frecuente. Mantener cerradas las habitaciones vacías permite conservar mejor la temperatura en los sectores donde se suele habitar más. A esto se suma la importancia de las alfombras, que funcionan como barrera frente al frío del piso y ayudan a reducir la pérdida de calor.

Ventilar es tan necesario como calefaccionar: la manera correcta de hacerlo

Si bien en invierno se busca conservar el calor, renovar el aire sigue siendo esencial. Una ventilación breve, de unos diez minutos al mediodía, es suficiente para oxigenar los ambientes sin enfriar completamente paredes y muebles. Se trata de un hábito que ayuda a mantener un ambiente más saludable y confortable.

Es necesario que un profesional revise las estufas antes de encenderlas (Créditos: Freepik)

Además, recordá que antes de prender las estufas es clave que un profesional las revise para evitar pérdidas de gas innecesarias o una peligrosa intoxicación por monóxido de carbono.