Luciano Pereyra emocionó a todos con la canción más personal de su carrera: "Es un milagro haberte conocido"

Luciano Pereyra lanzó una nueva canción que causó emoción.

Luciano Pereyra rinde un emotivo homenaje a uno de los seres más importantes para él en su nueva canción, Cuando La Vida Duele. La obra fue gestada en Madrid junto a David Santisteban y se presenta como una balada que explora la lealtad incondicional de las mascotas y su rol como sostén emocional en los momentos de mayor vulnerabilidad.

El videoclip oficial ofrece una mirada privada a la relación del cantante con su perro Poncho, capturando la esencia de un afecto tan genuino como elemental. A través de estas imágenes, se visualiza la compañía silenciosa y sanadora que brindan estos seres en el día a día. Este estreno coincide con un presente profesional de gran convocatoria para el artista.

En el marco de su Tour Te sigo amando, consiguió agotar siete funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, además de colmar estadios en Salta, Tucumán, Corrientes, Rosario y Córdoba. En una de sus recientes presentaciones en Rosario, Pereyra compartió escenario con Uriel Lozano para repasar sus temas en conjunto.

Durante el encuentro, el músico santafesino le obsequió una prenda personalizada con la imagen de sus tres perros, un detalle que reforzó el mensaje central de su última canción y celebró su conocida faceta como amante de los animales.

Luciano Pereyra.

El dúo de Luciano Pereyra con El Chaqueño Palavecino

Una publicación reciente en el perfil de Instagram del Chaqueño Palavecino generó una gran repercusión entre los seguidores del género, al rememorar una colaboración histórica junto a Luciano Pereyra. El registro captura la potencia de ambos artistas interpretando la emblemática Zamba de Balderrama, una pieza fundamental del cancionero popular que celebra uno de los pilares de la tradición musical del país.

La letra de esta obra es un homenaje al icónico boliche salteño, reconocido históricamente como el epicentro de la bohemia, donde músicos y poetas se daban cita. Al unir sus voces en este clásico, el Chaqueño y Luciano rescataron la esencia de ese rincón del norte argentino, cuya mística ha perdurado a través del tiempo hasta convertirse en un emblema cultural de la identidad nacional.

Esta pieza, fruto de la colaboración creativa entre el poeta Manuel J. Castilla y el músico Gustavo "Cuchi" Leguizamón, fue interpretada por las figuras más trascendentales del cancionero argentino. Aunque registros históricos como los de Jorge Cafrune en 1969 o Mercedes Sosa en 1972 marcaron hitos insuperables, la versión compartida por Palavecino y Pereyra le da una cercanía contemporánea que ratifica la vigencia de este clásico en las nuevas generaciones.