Pronóstico del tiempo: dónde se registrarán heladas este fin de semana largo

El fenómeno que se concentrará en la región patagónica, cuyo y centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el asentamiento de nuevas heladas en Argentina durante el primer fin de semana largo de mayo 2026.

El fenómeno que se concentrará en la región patagónica, cuyo y centro del país, dejará mínimas térmicas de hasta -1° C, aunque sin interrupción de precipitaciones por las próximas 72 horas.

"El patrón meteorológico favorece una mayor amplitud térmica, con mañanas frías, incluso con heladas en zonas rurales, y tardes con leve recuperación térmica, especialmente sobre el centro del país. Cabe destacar que el viento volverá a ser protagonista, prevaleciendo del sector sur con moderada intensidad", detalló el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.

Pronóstico de heladas para el fin de semana largo: las provincias bajo alerta

Viernes 1 de mayo

Para el viernes 1 de mayo, el SMN prevé registros mínimos de hasta -1° C en el sector sur y centro argentino. El mercurio iniciará en variables negativas en Tierra del Fuego y extremo sur de Santa Cruz. Por su parte, en la región pampeana, cuyo y norte patagónico, la base tocará hasta los 8° C.

Sábado 2 de mayo

Durante la segunda jornada del fin de semana largo, el sur patagónico registrará mínimas de hasta 0° C, en tanto que en el extremo norte, el mercurio avanzará hasta los 5° C de mínima.

En la provincia de Buenos Aires, por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la base del termómetro alcanzará los 8° C, mientras que del lado oeste, cuyo experimentará hasta 3° C.

Domingo 3 de mayo

Para el domingo 3 de mayo, el territorio argentino registrará una avanzada de las mínimas gélidas, particularmente en el centro de Argentina. En el sur de la provincia de Buenos Aires el termómetro percibirá bases térmicas de hasta 2° C.

Yendo al sur, Río Negro y Chubut serán escenario de mañanas con hasta 0° C, mientras que en áreas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, el aire helado desplomará las temperaturas hasta los -2° C.