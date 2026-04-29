El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el arribo de una segunda ola de frío polar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el arribo de una segunda ola de frío polar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El fenómeno que implosionará el fin de semana, mostrará variantes térmicas mínimas en las jornadas antecesoras de entre 13° C a 15° C. Sin embargo, el alivio no durará demasiado. "Estas serán condiciones prefrontales, porque hacia la tarde ingresará aire más frío nuevamente. Eso hará que el termómetro vuelva a caer en las horas nocturnas y que aumente la nubosidad, con momentos algo más rafagosos", sumó la meteoróloga Cindy Fernández en Meteored.

¿Cómo estarán las temperaturas mínimas en la antesala de la segunda ola de frío en el AMBA?

Jueves 30 de abril

Durante el jueves 30, el AMBA registrará buenas condiciones climáticas. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 8 ° C y 9° C, mientras que la máxima escalará hasta los 22° C.

El viento soplará del sector norte, con chances de alcanzar ráfagas de hasta 22 km/h.

Viernes 1 de mayo

Para la jornada del viernes 1° de mayo, feriado nacional por el Día del Trabajador, el mercurio mostrará un despegue térmico general. Con una máxima que trepará hasta los 24° C, la mínima superará los 11° C.

Sábado 2 de mayo

Respecto al último día de la semana, el SMN prevé la continuidad agradable de las condiciones térmicas en materia de mínima: se ubicará en los 10° C. Sin embargo, la máxima sólo avanzará hasta los 18° C.

¿Cuándo llegará la segunda ola de frío al AMBA?

El segundo sistema de frío irrumpirá en el AMBA desde las horas finales del sábado, para finalmente asentarse el domingo 3 de mayo. La mínima en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense volverá a desplomarse hasta los 7° C, mientras que la máxima subirá hasta los 18° C.