El director de Leaving Neverland vio la película de Michael Jackson y admitió lo peor: "Era peor que Jeffrey Epstein"

El director de Leaving Neverland destruyó la película de Michael Jackson.

El estreno en cines de Michael, blopic del Rey del Pop protagonizado por su sobrino Jafaar Jackson y dirigido por Antoine Fuqua, reabrió la controversia en torno a las acusaciones de abusos sexuales a menores que marcaron la vida del artista. El director de Leaving Neverland, documental de 2019 que recogió nuevos testimonios sobre presuntos abusos atribuidos al artista, se animó a hablar de la pelicula y expuso un detalle incómodo que ninguno de los críticos mencionó hasta ahora.

"¿Cómo se puede contar una historia auténtica sobre Michael Jackson sin mencionar nunca que fue acusado seriamente de ser un abusador de menores?", planteó Dan Reed en una entrevista con The Hollywood Reporter. "Muestra que a la gente no le importa que fuera un pederasta. Literalmente, a la gente no le importa. Creo que mucha gente simplemente adora su música y hace oídos sordos. Mucha gente se tragará cualquier reparo que pueda tener, dirá que es una gran película musical e ignorará por completo que este tipo era peor que Jeffrey Epstein", agregó.

"No intento impedir que nadie escuche su música, nunca he defendido la cancelación de Michael Jackson. Quemar libros es cosa de la Edad Media y los talibanes", matizó el director, que defiende que "simplernente creo que si vas a disfrutar de su música, consideremos también el hecho de que le gustaba tener relaciones sexuales con menores y veamos cómo afecta eso a tu disfrute".

Cómo se desataron las acusaciones contra Michael Jackson por abuso de menores

La cronología de las acusaciones se remonta a 1993, año en que el padre de Jordan Chandler acusó al artista de abusar sexualmente de su hijo. Años después, el artista afrontó en 2005 diez cargos relacionados con el supuesto abuso de otro menor de 13 años y fue absuelto de todos ellos. Más tarde, en 2019, Leaving Neverland volvió a colocar la polémica en el centro al recoger las acusaciones de Wade Robson y James Safechuck, dos hombres que aseguraron haber sido víctimas del cantante cuando eran niños.

La película Michael iba a contar la polémica de las acusaciones pero la familia lo impidió

La película dirigida por Antoine Fuqua iba a mostrar en su tercer acto las acusaciones contra Michael Jackson por abuso sexual infantil y como eso había enturbiado su carrera de gloria en el pop, pero un error legal hizo que los abogados de los herederos de Jackson pudieran borrar las escenas de la polémica. Los especialistas se percataron de que existía una cláusula en un acuerdo con uno de los acusadores del cantante, Jordan Chandler, que prohibía su representación o mención en cualquier película, según consignó Variety.

Por esta razón la película tuvo que volver a rodar escenas claves y volver a pensar un final, ya que el que se iba a lanzar quedó descartado. Para garantizar la reescritura y el rodaje de las nuevas escenas, la familia de Michael Jackson sumó entre 10 y 15 millones de dólares al presupuesto (de 155 millones de dólares en total).

Según información de Variety, Michael debía comenzar con uno de los episodios más oscuros de la vida del cantante. En una escena del guion original, Michael Jackson se mira al espejo, capturando su mirada afligida mientras las luces de los autos de policía parpadean a su espalda. Dicha escena está situada en 1993: una década después de que Thriller saliera al mundo, el Rey del Pop era acusado de abuso de menores. Esta escena fue eliminada de la película por decisión de la familia del cantante.

También, se borró una escena con investigadores llegando a Neverland para buscar pruebas que incriminaran a Jackson, en lo que iba a ser el tercer acto del filme (dedicado a explorar el escándalo por las acusaciones de abuso sexual a menores).