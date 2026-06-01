ANSES cambió el tope de ingresos: quiénes pierden asignaciones

El cambio impacta en familias que cobran asignaciones todos los meses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una actualización en los montos y requisitos de las asignaciones familiares que comenzará a regir desde junio de 2026. La medida, oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, incorpora un aumento del 2,58% en las prestaciones y modifica los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al beneficio.

ANSES cambió el límite de ingresos para cobrar asignaciones familiares

Con la actualización de junio, ANSES estableció un nuevo tope de ingresos individuales para acceder al sistema de asignaciones familiares. A partir de ahora, quedarán excluidos aquellos grupos familiares en los que uno de sus integrantes registre ingresos mensuales superiores a $2.970.968.

La disposición implica que no solo se tendrá en cuenta el ingreso total del grupo familiar. Aunque la suma de los salarios o haberes se encuentre dentro de los parámetros permitidos, alcanzar o superar ese límite individual será motivo suficiente para perder el derecho al cobro de las asignaciones.

Se trata de una de las modificaciones más relevantes de la actualización de junio, ya que impacta directamente en miles de familias que deberán revisar su situación económica para saber si continúan dentro de los requisitos establecidos por el organismo previsional.

Qué prestaciones reciben el aumento de junio

La actualización alcanza a las asignaciones familiares contempladas por la Ley 24.714. Entre ellas se encuentran algunos de los beneficios más importantes que administra ANSES para acompañar a familias con hijos y personas en situación de vulnerabilidad.

Las prestaciones alcanzadas por el incremento son:

Asignación Familiar por Hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

Asignación Prenatal.

Asignación por Embarazo para Protección Social.

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Otras asignaciones incluidas dentro del sistema nacional de prestaciones familiares.

Los nuevos valores comenzarán a aplicarse sobre las prestaciones correspondientes a junio y serán abonados de acuerdo con el cronograma de pagos que ANSES informe para cada grupo de beneficiarios.

De cuánto es el aumento confirmado por ANSES

El incremento dispuesto para junio es del 2,58%. Esta actualización surge de la fórmula de movilidad vigente que utiliza la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia para ajustar mensualmente las prestaciones sociales. De esta manera, tanto los montos de las asignaciones como los límites de ingresos exigidos para acceder a ellas registran una suba respecto de los valores que estuvieron vigentes durante mayo.

La actualización busca mantener los beneficios alineados con la evolución de los precios, aunque también implica una revisión periódica de los requisitos que determinan quiénes pueden seguir cobrando las prestaciones.

ANSES también actualizó los montos de las prestaciones sociales.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Las personas que actualmente reciben asignaciones familiares deberán verificar sus ingresos y los del resto de los integrantes del grupo familiar para confirmar que continúan dentro de los parámetros establecidos por ANSES.

El punto central de la nueva normativa es el límite individual de $2.970.968 mensuales. Si uno de los miembros supera esa cifra, el grupo familiar perderá el acceso a las asignaciones, independientemente de cuál sea el ingreso total declarado.