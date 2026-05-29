Bono para jubilados: el Gobierno oficializó de cuánto será en junio

El Gobierno nacional oficializó el pago de un nuevo Bono Extraordinario Previsional para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones no contributivas, que se abonará durante junio de 2026. La medida fue dispuesta a través del Decreto 399/2026, publicado en el Boletín Oficial.

El beneficio alcanzará a los titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, incluidas las jubilaciones y pensiones del régimen general, regímenes nacionales anteriores, regímenes especiales derogados y ex cajas provinciales o municipales transferidas a la Nación. También quedarán incluidos los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes perciban pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, además de otras pensiones no contributivas y graciables pagadas por el organismo previsional.

El monto máximo del bono será de $70.000, por lo que no habrá ningún aumento de esta prestación extraordinaria en el mes próximo. De este modo, la falta de actualización se mantiene durante 27 meses consecutivos, ya que la última vez que el Gobierno lo incrementó fue en marzo de 2024.

Según el decreto, quienes perciban un haber menor o igual al haber mínimo previsional garantizado cobrarán el bono completo. En cambio, quienes superen ese haber mínimo recibirán un monto proporcional, calculado como la suma necesaria para alcanzar el tope compuesto por el haber mínimo más los $70.000 del bono.

De esta manera, el esquema mantiene la lógica aplicada en los últimos meses: el refuerzo se concentra en los jubilados y pensionados de menores ingresos, mientras que quienes cobran algo por encima del piso previsional acceden a una compensación parcial.

Aumentan las jubilaciones en junio: de cuánto es la mínima

En paralelo, las jubilaciones y pensiones de la ANSES tendrán en junio un nuevo aumento de 2,58%, en línea con la inflación de abril informada por el INDEC, según oficializó este viernes el organismo previsional mediante la Resolución 146/2026.

La actualización impacta sobre todas las prestaciones previsionales administradas por ANSES, incluidas jubilaciones, pensiones, PUAM, asignaciones familiares y AUH. Además, junio tendrá un ingreso adicional clave para millones de beneficiarios debido al pago del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Con el incremento de 2,58%, la jubilación mínima quedará en junio en $403.318 brutos. Luego de los descuentos correspondientes, el ingreso neto será de $391.218. En paralelo, la jubilación máxima ascenderá a $2.713.948 brutos, mientras que el monto en mano alcanzará los $2.563.211.

Para quienes cobran el haber mínimo, además, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000 que ANSES viene pagando mensualmente y que no tiene descuentos.

De esta manera, el ingreso garantizado para jubilados de la mínima quedará conformado de la siguiente manera:

Haber mínimo bruto: $403.318

Bono extraordinario: $70.000

Total bruto mensual: $473.318

Total neto aproximado: $461.218

Cuánto cobran los jubilados con aguinaldo en junio

Por tratarse del sexto mes del año, en junio también se paga el medio aguinaldo, calculado sobre el haber actualizado.

En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el total a cobrar durante junio será:

Total bruto con aguinaldo: $674.977

Total neto aproximado: $656.828

Para quienes cobran la jubilación máxima, el ingreso total con aguinaldo alcanzará: