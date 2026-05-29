Tetracampeona Swiatek se clasifica sin problemas a la cuarta ronda del Abierto de Francia

La polaca Iga Swiatek en acción durante su partido de tercera ronda contra cu compatriota Magda Linette en el Abierto de Francia, en Roland Garros, París, Francia.

La cuatro veces ​campeona del Abierto Francia Iga Swiatek se clasificó sin problemas para la cuarta ronda del torneo tras imponerse por un doble 6-4 a Magda Linette en un duelo entre polacas ‌disputado el viernes.

La exnúmero uno del mundo ‌se recuperó de un breve bajón de concentración en el primer set y se tomó la revancha por su temprana eliminación a manos de Linette en Miami en marzo. Swiatek, tercera en el ranking mundial, no ha ganado ningún título en tierra batida desde su victoria en el Abierto de Francia de 2024.

En un día caluroso y brumoso en París, Swiatek se vio con un break en contra, pero tomó la iniciativa y ganó tres juegos seguidos.

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Linette, número 73 del mundo, volvió a meterse ​en el partido tras otro ⁠break, pero su lento segundo servicio fue su punto débil, y Swiatek lo atacó en cada ‌oportunidad. Una doble falta de Linette y un passing shot le dieron a ⁠su rival otra rotura de servicio, y esta cerró ⁠el set con su saque en el siguiente juego.

Otros dos breaks al principio de la segunda manga permitieron a Swiatek ponerse con una ventaja de 4-1 antes de sellar la victoria tras una hora y ⁠25 minutos. La polaca se medirá ahora a la cabeza de serie número 15, ​la ucraniana Marta Kostyuk, que derrotó a la suiza Viktorija Golubic por ‌6-4 y 6-3, prolongando así su racha invicta ‌en tierra batida esta temporada.

Kostyuk, de 23 años, tuvo que luchar duro para superar a ⁠la experimentada Golubic, diez años mayor que ella. Las dos jugadoras intercambiaron largos y potentes peloteos desde la línea de fondo, con algunos golpes ganadores que dejaron boquiabiertos a los espectadores.

El primer set se prolongó más de una hora, ya que Golubic salvó tres puntos de set, uno de ellos con ​una audaz volea ‌en la red, antes de acabar cediendo el parcial por un error no forzado en la cuarta oportunidad.

En el segundo set, sin embargo, la ucraniana impuso su dominio. Tras romper el servicio de su rival al principio, se mantuvo firme, aprovechando su servicio —que describió como su "golpe favorito"— con gran eficacia.

"Siento que he vuelto a encontrar esa alegría de ⁠crear puntos, cambiar de ritmo, correr un poco, y es algo que me encanta hacer", comentó. "Es algo que no me resulta muy difícil, así que me encanta aprovechar esa ventaja frente a las rivales. Quizá esa sea la clave".

Por su parte, la octava cabeza de serie, Mirra Andreeva, se impuso con facilidad a la checa Marie Bouzkova en dos sets, asegurándose así su pase a la cuarta ronda en Roland Garros. La rusa de 19 años, semifinalista en París hace dos años, ganó por 6-4 y 6-2 y se enfrentará ‌en octavos de final a la vencedora del duelo entre la suiza Jil Teichmann y la checa Karolina Muchova.

Andreeva tuvo un comienzo difícil y golpeó frustrada la raqueta contra su muslo cuando su oponente consiguió un punto de break con 3-2, pero logró mantener su servicio pese a volver a perder los nervios y dar un golpe a la tierra batida con la raqueta poco después.

La rusa, conocida por su ‌temperamento a veces volátil en la pista, logró mantener la compostura y tomar la delantera en el partido cuando le rompió el servicio a Bouzkova para ponerse 5-4 arriba y cerrar el primer set tras 49 minutos. ‌Consiguió dos breaks más en ⁠la segunda manga para ponerse 5-2 arriba y cerrar el partido con su servicio en el siguiente juego.

Andreeva ha vencido ahora a Bouzkova tres veces esta temporada, ​tras los triunfos en Adelaida y Miami, lo que le da un récord perfecto de 5-0 contra la checa. Además, suma 32 victorias en lo que va de año, liderando el circuito en número de victorias esta temporada.

Con información de Reuters