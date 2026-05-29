Qué es de la vida del Papu Gómez después del rumor del "brujo"

El Papu Gómez campeón con Argentina.

Pocos jugadores en Argentina han tenido el honor a lo largo del tiempo de ser campeones del mundo. Un lujo que se da para verdaderamente pocos, ya que son solo tres los planteles que alguna vez han logrado el título más importante de todos. Alejandro "Papu" Gómez es uno de esos nombres, perteneciente al equipo que consiguió la tercera estrella en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El futbolista debutó en la Selección Argentina en 2017 y, después de la asunción de Lionel Scaloni como entrenador de la albiceleste, se convirtió en una pieza relevante dentro del equipo, siendo una de las primeras opciones de recambio. Así fue que se consagró campeón de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de ese mismo año, mientras compartía mates y transmisiones en vivo con el núcleo fuerte del plantel. Pero, de un día para otro, dejó de pertenecer y ser parte, al tiempo que su carrera a nivel clubes dio un vuelco inesperado.

Qué pasó con el "Papu" Gómez

El futbolista después de salir campeón del mundo no fue más convocado por Scaloni ni apareció más públicamente junto a los futbolistas del equipo, por lo que varias teorías se dieron a conocer al respecto. La más difundida es la del "brujo", que dice que Gómez habría consultado a una vidente para asegurar su lugar entre los 26 convocados. Y al poco tiempo quien se lesionó fue Giovani Lo Celso, que se perdió la máxima competencia.

Lo cierto es que después de ese episodio, la carrera del "Papu" también se fue a pique: en octubre de 2023 se conoció que Gómez dio positivo en un control antidoping realizado en noviembre de 2022, días antes del inicio del Mundial de Qatar, cuando todavía pertenecía al Sevilla. La sustancia detectada fue terbutalina y el futbolista aseguró que su ingesta fue accidental, al tomar el jarabe para la tos de su hijo. Pero la FIFA decidió sancionarlo igual a dos años sin jugar al fútbol.

El Papu en Monza.

Gómez cumplió la sanción, mientras se siguió entrenando en España e Italia. El relanzamiento de su carrera fue en el Calcio Padova, de la Serie B italiana, en julio de 2025. Volvió el 22 de noviembre de ese año, después de 776 días sin jugar, en un partido frente al Venezia. Pero nuevamente tuvo que dejar de jugar, esta vez por lesiones en el tobillo derecho, que lo obligaron a realizar tratamientos y luego someterse a una cirugía en Pisa, lo que lo deja al margen del resto de la temporada con el Padova, donde con 37 años busca seguir en los campos de juego.

El "Papu" Gómez en el Mundial 2022