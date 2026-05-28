El caso de la niña de 14 años desaparecida en Córdoba desde el pasado sábado sigue sin tener respuestas claras que den con su paradero. Hasta el momento, las autoridades pudieron corroborar que Agostina Vega se encontró con Claudio Barreleir, principal y único sospechoso, antes de desaparecer.

Ahora, la Justicia analiza dos pistas clave que ya forman parte del expediente. Según Noticias Argentinas la menor de edad grabó un mensaje de voz de WhatsApp para avisarle a su grupo de amigas que se juntaría con Barreleir para darle una sorpresa a la madre.

Agostina tomó un remis en el barrio Cofico y luego se encontró con el hombre de 33 años, quien actualmente se encuentra detenido. Se trata de un amigo de la madre, que ya era conocido por toda la familia. La versión fue ratificada por el remisero que la llevó al lugar cuando prestó testimonio ante el fiscal Garzón.

Los datos que aportó el abuelo de Agostina

Miguel, el abuelo de la niña desaparecida confirmó que la familia cambió de abogado durante la madrugada. "Ya estuvo en la Fiscalía, nos dijo que todo está muy bien encaminado, estamos esperando a que llegue", expresó ante los medios el familiar y sumó: "Hubo algunos avances de ayer hasta hoy. No hubo ningún problema con el abogado anterior, le agradezco lo que hizo, estuvo al pie desde un primer momento, pero fue una decisión familiar".

Por otra parte, confirmó que existe un video donde se la ve a su nieta ingresar al domicilio de Barrelier. "El video no lo tenemos nosotros, lo consiguió el señor Gustavo Vaca junto a sus ayudantes y socios. Es mi nieta, puedo confirmar que es ella entrando a esa casa", precisó Miguel.

"No sabemos si hay un video donde se vea que salió de ahí, hay secreto de sumario y estamos esperando a ver si el abogado nos lo puede confirmar", cerró el abuelo de Agostina y sintetizó: "No hemos perdido la esperanza en ningún momento".

Cómo sigue la búsqueda

La búsqueda se intensificó en las últimas horas por decisión del fiscal Raúl Garzón. Los investigadores trabajan especialmente sobre la geolocalización del teléfono de Agostina, que dejó de emitir señales poco después de las 22.30 del sábado.

Melisa, la mamá de la adolescente, aseguró que su hija no tenía experiencia en salidas nocturnas ni vínculos con personas desconocidas. Gabriel, el padre de la joven, indicó que realizó averiguaciones por cuenta propia para localizar al hombre ahora detenido.

En un contexto de extrema angustia, los familiares y vecinos de la menor continúan realizando movilizaciones para exigir avances en la causa y mantener visible el pedido de aparición con vida de Agostina. Cualquier dato que pueda ser útil para la investigación puede ser aportado de inmediato a la Justicia o la Policía a través del 911.