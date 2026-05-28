Llamadas, antenas telefónicas y un domicilio: los puntos que dan esperanzas en el caso Agostina Vega

La desaparición de Agostina Vega en Córdoba mantiene en vilo a todo el país. En las últimas horas, Miguel, el abuelo de la niña, confirmó que la familia cambió su representación legal durante la madrugada. "No hubo ningún problema con el abogado anterior, le agradezco lo que hizo, estuvo al pie desde un primer momento, pero fue una decisión familiar", expresó ante los medios. Por su parte, el sospechoso Claudio Barrelier fue acusado de "privación ilegal de la libertad calificada".

El nuevo abogado de la familia de Agostina es Carlos Nayi, quien ya se presentó en la Fiscalía y "nos dijo que todo está muy bien encaminado", sintetizó Miguel. Además, indicó que están esperando que Nayi les detalle lo expuesto en el expediente -que sigue bajo secreto de sumario- para confirmar si existe registro de Agostina saliendo de la casa de Barrelier. "No hemos perdido la esperanza en ningún momento", cerró el abuelo de la niña.

Los puntos clave de la investigación

"Estamos en una etapa crucial y hay secreto de sumario. Ubican a Agostina en Córdoba -no salió del país-, hay testimonios, antenas telefónicas y una gran cantidad de material y llamados que ha estado recibiendo la madre con datos concretos sobre la niña", expresó Nayi. Y en diálogo con TN, sumó: "Concretamente hay antenas telefónicas que ubican a Agostina en un domicilio determinado, ese domicilio es del sospechoso".

Por su parte, el letrado aseguró que la madre de la niña de 14 años "está aportando información" clave para la investigación. Mientras que, en relación a Barrelier, manifestó que "la prueba lo está acorralando, mintió y no fue sincero".

Además confirmó el resultado del allanamiento en la casa de Barrelier, donde las autoridades permanecieron varias horas: "Todos los medios tecnológicos utilizados determinan que Agostina en algún momento salió de ese domicilio". Mientras que remarcó que no se descartan nuevos sospechosos ni detenidos en la causa.

"Se han aportado datos relevantes durante la mañana de hoy. Se está procesando información de último momento. Hay esperanza de que Agostina esté con vida, pero hay que ser cautos y esperar. Es algo muy dinámico", apuntó el letrado.

Nayi también sostuvo que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se puso a disposición de la familia: "El gobernador ya está solicitado y se ha puesto a disposición al igual que el ministro de Seguridad provincial. Todos los recursos humanos y técnicos están a disposición. Se está haciendo todo lo posible desde lo tecnológico, policial, judicial", destacó.

"Se acaban de aportar datos relevantes, la madre aportó evidencia que significa una luz de esperanza importante. La Policía de Córdoba y el país están trabajando de manera conjunta", indicó.

Para finalizar, el abogado indicó que existe un video que registra el "momento de ingreso, pero no hay registros de la salida"; aún así, según lo observado en las cámaras de seguridad, "hay un momento en el que se interrumpe la transmisión". "De todas maneras, hay otros elementos de prueba para construir el itinerario. Quiero dar absoluta seguridad de que salió del domicilio, pero tengan en cuenta que todo está siendo investigado", cerró.