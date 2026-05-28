Milei se quejó de las calificadoras de riesgo por no subir la nota argentina

El presidente, Javier Milei, se quejó de que las calificadoras de riesgo no suben la nota de Argentina tal como él quisiera y volvió a culpar de eso al "populismo", mientras que reconoció que la inflación es más alta que la deseada y admitió que su desaceleración no es condición suficiente para crecer.

"Lo que va a hacer que Argentina sea investment grade no va a ser que nosotros elegimos el rumbo correcto. Argentina va a ser investment grade el día que los argentinos lo decidan. El día que los argentinos decidan abrazar las ideas de la libertad y sepultar al populismo", afirmó Milei durante un discurso que brindó en el Latin American Forum.

De este modo, el jefe de Estado apuntó contra las calificadoras de riesgo de la deuda soberana, luego que, a inicios de mayo, Fitch subiera la nota argentina de CCC+ a B- con perspectiva estable.

Pese a eso, Milei consideró que la mejora en la nota no fue suficiente, al admitir tácitamente que no alcanza por sí sola para que el país pueda regresar a los mercados internacionales de deuda. Por ahora, además, otras calificadoras no siguieron el camino de Fitch, y directivos de Moody's alertaron que recién evaluarán esa posibilidad en los próximos meses.

El mandatario, igual que Luis Caputo horas antes, apuntó contra la prensa al señalar también que existe una fuerte discrepancia entre los indicadores económicos y la cobertura mediática. "Nunca en la historia argentina hubo un spread tan grande entre lo que está ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios".

Milei admitió que la inflación es más alta que la que esperaba

Milei reconoció además, en relación a la inflación, que "no es la que queremos" pero, destacó que es mejor que la de diciembre de 2023. También admitió que "eliminar la inflación es una condición necesaria para crecer, no es una condición suficiente para el crecimiento".

Aun así, destacó el desempeño de la economía durante su gestión y destacó el crecimiento de la actividad. "La Argentina se viene expandiendo a un 5% anual, anteriormente fue del 1% anual. Estamos quintuplicando la tasa a la que crecemos", afirmó, más allá de que los últimos pronósticos del mercado esperan un menor crecimiento para el 2026 que en meses previos.

Por otra parte, el Presidente reiteró sus críticas a la oposición y sostuvo que durante el año pasado hubo intentos de desestabilizar a su administración. "Intentaron un golpe de Estado", afirmó, en referencia a iniciativas impulsadas en el Congreso que, según su visión, atentaban contra el equilibrio fiscal. Según explicó, esos episodios tuvieron consecuencias sobre los mercados financieros. "En esos ataques hubo una salida de los activos argentinos", sostuvo.

Milei llegó acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Defensa, Calos Presti, y el de Salud, Mario Lugones.