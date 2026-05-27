Alerta ciudadanía italiana: el trámite clave que te puede dejar sin pasaporte, ¿cómo solucionarlo?

Miles de argentinos que ya obtuvieron la Ciudadanía italiana enfrentan un problema inesperado: no pueden gestionar el pasaporte por no estar inscriptos en el AIRE, el registro oficial de italianos residentes en el exterior. El trámite es obligatorio y se transformó en un requisito central para acceder a servicios consulares.

El AIRE, sigla de "Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero", depende de las comunas italianas y reúne los datos de los ciudadanos que viven fuera de Italia. Sin esa inscripción activa y actualizada, los consulados pueden rechazar la emisión del documento de viaje.

Alerta Ciudadanía italiana: ¿Qué es el AIRE y por qué es obligatorio?

La inscripción en el AIRE alcanza a todos los ciudadanos italianos que residen permanentemente en otro país, incluso quienes obtuvieron la ciudadanía por descendencia y nunca vivieron en Italia.

Según detallan distintos consulados, mantener actualizado ese registro es indispensable para realizar trámites como sacar el pasaporte, votar desde el exterior o gestionar documentos personales.

¿Qué pasa si no estás registrado en el AIRE?

La normativa italiana establece que quienes viven fuera de Italia deben inscribirse en el AIRE dentro de los 90 días posteriores al cambio de residencia o al reconocimiento de ciudadanía.

Desde 2024 Italia endureció las sanciones para quienes incumplen esta pauta. La legislación prevé multas económicas que pueden ir de 200 a 1000 euros por cada año de falta de inscripción.

Para verificar el estado del trámite, los ciudadanos pueden ingresar al portal consular Fast It o consultar directamente con el consulado correspondiente a su domicilio. Allí también se actualizan cambios de dirección, estado civil y composición familiar.