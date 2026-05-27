Calor abrasador y pistas más rápidas ponen a prueba a los tenistas en el Abierto de Francia

La ucraniana Elina Svitolina sostiene una bolsa de hielo en su rostro durante su partido de primera ronda contra la húngara Anna Bondar en el Abierto de Francia

​Las condiciones de calor sofocante durante la primera semana del Abierto de Francia de este año han supuesto un nuevo reto, y jugadoras como Iga Swiatek ‌y Elina Svitolina afirman que ‌el éxito dependerá de quién se adapte mejor a lo largo del torneo.

Al igual que gran parte de Europa Occidental, Francia está registrando temperaturas superiores a lo normal en mayo, con el mercurio superando los 30 grados centígrados en París y calcinando la tierra batida de Roland Garros durante los cuatro primeros días.

Aunque el calor seco no alcanza las condiciones de horno que suelen verse en el Abierto de Australia en ​enero, ha acelerado el juego ⁠en las pistas y ha puesto a prueba a los jugadores, dando mayor ‌importancia al control del cuerpo y a la construcción cuidadosa de ⁠los puntos.

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En condiciones de calor, la pelota viaja más ⁠rápido por el aire y bota más alto sobre la tierra batida seca, lo que acorta los tiempos de reacción, acelera los peloteos y dificulta el control, especialmente en ⁠los intercambios más largos, a medida que los jugadores se adaptan a ​una superficie más viva.

"Creo que en el tenis estás acostumbrado ‌a ello", declaró a periodistas la séptima ‌cabeza de serie, Elina Svitolina, tras su victoria por 6-0 y 6-4 sobre ⁠Kaitlin Quevedo en segunda ronda.

"Cada día es una historia diferente. Incluso cuando juegas en el mismo torneo, puedes jugar por la mañana o por la noche. Las condiciones serán completamente diferentes", señaló. "No puedes controlar el clima (...) siempre es complicado para nosotras. Cuando hace ​tanto calor, ‌intentas sobrevivir, no solo jugando contra tu rival, sino también contra las condiciones".

Belinda Bencic, campeona olímpica en Tokio, afirmó que las condiciones actuales de la pista le vienen como anillo al dedo, tras arrollar a la estadounidense Caty McNally por 6-4 y 6-0 y clasificarse para la tercera ronda por ⁠primera vez desde 2022.

"La pelota vuela más. También me gusta el calor. No me gusta jugar cuando hace frío, hay humedad y viento", indicó. "Por supuesto, yo no juego como los chicos, durante cuatro horas y media. De verdad que lo siento por ellos. Pero en mi partido, me parece muy bien que haga este calor. Es bueno para mi tenis".

Varios partidos masculinos han tenido sets inusualmente rápidos este año y el estadounidense Learner Tien sugirió el ‌martes que los patrones de puntuación pueden reflejar el ritmo de juego con el calor, así como la forma en que los jugadores gestionan su energía.

"Sin duda creo que algunos de estos sets que se desarrollan tan rápido se deben simplemente a que alguien ha tenido un buen comienzo", añadió Tien. "A algunos de los otros chicos les parece bien dejar ‌pasar el set y ahorrar fuerzas, pero no estoy 100% seguro".

Swiatek, ganadora de cuatro títulos de Roland Garros y una de las favoritas de nuevo este año, dijo que las condiciones ‌se alejan de lo ⁠habitual y espera un cambio adicional a medida que el Grand Slam avanza hacia su fase decisiva.

"En general, el clima suele ser bastante ​diferente aquí, pero no importa. Creo que va a cambiar en la segunda parte del torneo", comentó la tenista polaca. "Supongo que este torneo se reduce realmente a que (...) quien sea capaz de adaptarse a ambas condiciones será quien gane".

(Editado en español por Carlos Serrano)