Es como un hotel boutique de Tulum, pero queda en el conurbano: una experiencia de relax total a pocos km de CABA.

Cada vez más personas buscan escapadas cortas que combinen naturaleza, diseño y desconexión sin necesidad de viajar al exterior. En ese contexto, el Delta del Tigre se convirtió en uno de los destinos favoritos para quienes quieren vivir una experiencia estilo Tulum a menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre canales, vegetación y construcciones de madera, distintos alojamientos boutique comenzaron a replicar la estética relajada y “eco chic” que hizo famosa a la ciudad mexicana. Domos vidriados, jacuzzis privados, fogones al aire libre y decks frente al río forman parte de una propuesta que gana popularidad en redes sociales.

Uno de los casos más comentados es Brisas del Lago Glamping & Eventos, un alojamiento ubicado en el Delta bonaerense que apuesta por una experiencia de lujo en medio de la naturaleza. El complejo ofrece domos equipados con cama king size, baño privado, jacuzzi, piscina y vistas abiertas al río.

Cómo es la experiencia boutique en el Delta

La tendencia mezcla el auge de las escapadas de cercanía y la influencia de los hoteles boutique de Tulum, conocidos por su arquitectura sustentable, iluminación cálida y fuerte conexión con el entorno natural.

En Tigre, esa fórmula encontró terreno fértil. Otro ejemplo es Root Glamping Ecodomes, un complejo de ecodomos instalado entre árboles y canales isleños, orientado al descanso, el silencio y el turismo sustentable.

La inspiración mexicana aparece en cada detalle, muebles de fibras naturales, tonos tierra, gastronomía saludable y experiencias wellness. En lugar de playa caribeña, aquí el protagonista es el paisaje del Delta, con atardeceres sobre el río y el sonido permanente de la naturaleza.

Además, la cercanía es uno de sus mayores atractivos. Muchos visitantes llegan en lancha desde la estación fluvial de Tigre y pasan el fin de semana sin necesidad de tomar vuelos ni realizar viajes largos.