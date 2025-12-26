El lujoso hotel argentino que funciona con IA, tiene distinguida cocina gourmet y fue ridiculizado por Tinelli

El lujoso hotel de Mendoza que funciona con IA y fue ridiculizado por Marcelo Tinelli.

Empieza el verano y son muchos los argentinos que están planificando sus vacaciones. Y en los últimos días se hizo viral un lujoso hotel que ofrece servicio de spa y amenities de primer nivel porque quedó en la mira tras una polémica con Marcelo Tinelli.

Se trata del Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites, ubicado en Chacras de Coria, Mendoza, es un hotel boutique de lujo que propone una experiencia íntima y sofisticada, donde el bienestar, el vino y la gastronomía se integran de manera natural. Concebido por la familia Balbo, con Susana Balbo como figura central, el hotel traslada la filosofía de la enología al mundo de la hospitalidad, privilegiando el detalle, la exclusividad y el disfrute pausado.

La propiedad se distingue por su formato reducido: cuenta con solo siete spa suites, lo que garantiza privacidad, atención personalizada y un clima de absoluto relax. Cada suite funciona como un pequeño refugio privado, con jardín o terraza propia, espacios exteriores pensados para descansar y rincones diseñados para disfrutar del entorno mendocino. El diseño combina líneas contemporáneas, materiales nobles y una estética cálida que dialoga con el paisaje.

Uno de los grandes diferenciales del hotel es que el spa está integrado dentro de cada habitación, cuyas funciones están dispuestas con IA. Las suites incluyen bañera profunda de diseño, ducha sensorial, camilla de masajes y, en algunas categorías, sauna seco privado. Esta concepción permite que los tratamientos se realicen sin necesidad de desplazarse a áreas comunes, reforzando la sensación de intimidad. Al llegar, los huéspedes reciben un masaje de bienvenida, y luego pueden optar por una amplia carta de terapias que incluye masajes relajantes y descontracturantes, rituales corporales, exfoliaciones y propuestas inspiradas en la uva y el vino.

El hotel cuenta además con una piscina exterior, rodeada de áreas verdes y espacios para tomar sol, ideal para los meses cálidos o para relajarse luego de una jornada de actividades. A esto se suma un bar con coctelería de autor y una cuidada selección de vinos argentinos, con especial protagonismo de las etiquetas de la casa.

La propuesta gastronómica ocupa un lugar central. En el restaurante La VidA, la cocina contemporánea se apoya en productos locales y de estación, con platos que combinan creatividad, técnica y raíces regionales. Los menús están pensados para dialogar con el vino, ofreciendo maridajes precisos y experiencias culinarias de alto nivel. El hotel también ofrece desayunos a la carta, almuerzos ligeros, meriendas especiales y eventos gastronómicos personalizados.

Para los amantes del vino, el hotel organiza catas privadas, experiencias de blending, visitas a la bodega Susana Balbo Wines y actividades diseñadas para profundizar en el mundo de la vitivinicultura mendocina. También se pueden contratar experiencias al aire libre, como picnics gourmet y recorridos por viñedos cercanos.

La polémica con Tinelli

En recientes declaraciones a Puro Show (El Trece) la directora del hotel Susana Balbo reveló que Marcelo Tinelli le pidió un canje para filmar su reality en el hotel, y en vez de promocionarlo se dedicó a burlarse de las instalaciones. “Eso fue para mí un trago amargo. Yo me enojé con Marcelo. Yo le escribí, Marcelo me pidió disculpas, me mandó varios WhatsApp hablados pidiéndome disculpas porque ridiculizaron algo que no es verdad”, sostuvo la mujer, indignada.

“Ridiculizaron algo que no es verdad como que se le bajaba el televisor cuando estaba viendo una final, es imposible si vos no lo bajás. Es un hotel con inteligencia artificial y todo lo que tenés en tu suite lo podés manejar desde una tablet”, agregó. Por último, Balbo lapidó a Tinelli al sentenciar: “Por querer ser popular también ridiculizaron la cocina y que la chef está considerada una de las mejores de Argentina. Y dijeron: ‘no, a mí denme una milanga’. Si vos querías mostrarte popular no hubieras venido a mi hotel”.