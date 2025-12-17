Con propuestas para toda la familia, el Parque Acuático 17 de Octubre vuelve a abrir sus puertas en Formosa

El Parque Acuático 17 de Octubre, ubicado en la localidad de El Colorado, abrirá sus puertas al público en general el próximo viernes 19 de diciembre. Se espera que el complejo recreativo reciba tanto a vecinos locales como a turistas de otras localidades y provincias cercanas.

En diálogo con Agenfor, el intendente de El Colorado, Mario Brignole, confirmó la apertura oficial de la nueva temporada y detalló: “Están las obras de infraestructura con 11 piletas pasivas. La entrada general será de un abono de $6 mil para ingresar al Parque Acuático mientras que para los vecinos de la localidad será de tres mil pesos".

Variedad de piscinas

El Parque Acuático 17 de Octubre cuenta con una variedad de piscinas para todas las edades. Destaca la piscina con olas artificiales, ideal para adolescentes y adultos, que recrea la sensación de playa.

Para los más pequeños, hay varias piletas de poca profundidad con juegos acuáticos, mini-toboganes y chorros de agua, pensadas para su seguridad y diversión. Además, se encuentra una piscina recreativa para toda la familia, con sectores de profundidad media, perfecta para nadar, relajarse o disfrutar de juegos acuáticos en conjunto.

El intendente también detalló que todas las áreas están acompañadas de toboganes, rampas de agua y espacios de chapoteo que completan la experiencia acuática.

Diversión y cuidado

Además el jefe comunal especificó que todo el parque cuenta con vigilancia permanente, socorristas, vestuarios, sanitarios y guardapileta, con el fin de garantizar un entorno seguro para todos los visitantes.

Además, se pueden disfrutar de las canchas del vóley de playa, dos canchas de pádel con blindex, cancha de futbol 5, circuito de mountain bike, entre otras actividades.

Brignole consideró se espera con entusiasmo la llegada de turistas de provincias vecinas y especificó: “Hay mucha expectativa para esta temporada porque las agencias de turismo, tanto de Chaco como de Corrientes, están muy activos comunicándose con nuestra Directora de Turismo”.

El funcionario destacó que no hay sitios recreativos como este en el país a un precio tan accesible, ya que “Formosa tiene una belleza natural y allí pudimos, en 17 hectáreas, hacer esa mixtura de la obra de infraestructura sin tocar la naturaleza”.

Inscribpción para la colonia

El Gobierno de la provincia de Formosa lanzó oficialmente la Colonia de Vacaciones 2026, una propuesta recreativa y gratuita destinada a niñas y niños de entre 6 y 12 años. Durante el verano, la colonia se desarrollará en dos sedes: el Complejo Paraíso de los Niños y el Parque Acuático 17 de Octubre, con actividades que comenzarán el 5 de enero y se organizarán en turnos de mañana y tarde, con cupos limitados y coordinación de equipos especializados.

La propuesta incluirá espacios de juego, actividades deportivas, recreación al aire libre y uso de natatorios, con el objetivo de ofrecer contención, diversión y promover hábitos saludables durante el receso escolar. Todas las actividades serán completamente gratuitas para las familias formoseñas.

Las inscripciones se realizarán a través de un formulario online disponible en el sitio oficial: formosa.gob.ar/inscripcionesdeverano, al que también se podrá acceder mediante un código QR difundido en las redes sociales oficiales del Gobierno, especialmente en Instagram.