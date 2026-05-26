Off Campus: revelan que la serie iba a tener un final completamente diferente

Desde su estreno en Prime Video, Off Campus se convirtió rápidamente en uno de los nuevos fenómenos del romance juvenil. Basada en la exitosa saga de Elle Kennedy, la serie conquistó a los fans del sports romance con relaciones intensas, drama universitario y personajes que rápidamente generaron fandom propio.

Pero lo que más llamó la atención después del final de temporada fue una revelación inesperada: el cierre que finalmente llegó a pantalla no era el originalmente pensado por los guionistas. A partir del próximo párrafo, habrá spoilers por lo que sugerimos leer con discreción.

El giro final no estaba planeado

La showrunner Louisa Levy confirmó que el final de la primera temporada atravesó cambios importantes durante el proceso creativo. Según explicó, la aparición de Hunter Davenport en los últimos minutos no formaba parte del plan inicial.

En declaraciones retomadas por People, Levy aseguró: “No siempre fue el plan terminar con la introducción de Hunter Davenport”. La creadora explicó que el equipo terminó entusiasmándose con la idea porque permitía abrir nuevas posibilidades narrativas para futuras temporadas y profundizar en historias que en los libros aparecen más adelante. Además, agregó: “Teníamos un final diferente que no puedo revelar porque sería un spoiler”.

Off Campus: revelan que la serie iba a tener un final completamente diferente.

Quién es Hunter Davenport y por qué cambia todo

La introducción de Hunter no solo sorprendió a quienes no habían leído las novelas, sino también a muchos fans de la saga original. En los libros, el personaje aparece recién más adelante dentro del universo Briar U y tiene un rol mucho más secundario al comienzo.

Sin embargo, la serie decidió adelantarlo y convertirlo inmediatamente en una figura clave para los conflictos futuros, especialmente por su relación con Dean y el inesperado vínculo con Allie.

Levy explicó que incorporar antes al personaje también servía para “anticipar un poco del pasado de Dean que quizás podamos explorar en futuras temporadas”. Ese cambio altera significativamente la dinámica de los libros y deja abierta la puerta para que la adaptación tome caminos distintos a los de la historia original