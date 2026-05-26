Milei impulsa una ley que blinda el lobby empresarial y endurece el control sobre ONG

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que busca regular la gestión de intereses y terminar con los "privilegios". Sin embargo, el análisis del articulado revela una estructura diseñada para mantener la opacidad en los círculos de poder real y dotar al Ejecutivo de herramientas punitivas contra las voces críticas. Bajo el argumento de mejorar la “transparencia” en todas las interacciones entre actores públicos y privados que busquen influir en las decisiones estatales, el proyecto oficialista promueve mecanismos que permiten que el lobby informal siga fluyendo por canales subterráneos.

Según el texto oficial, un Estado "más transparente" es aquel que se erige sobre una base "sin arbitrariedad" y promueve mayor libertad y participación ciudadana. En esta línea, el proyecto se presenta como un instrumento idóneo para fortalecer los "pilares fundacionales" de la República. Para desarrollar esta tarea, la iniciativa se propone utilizar la Constitución como una bandera discursiva para justificar el ordenamiento de lo que consideran una manifestación del derecho de peticionar ante las autoridades.

Desde la gestión mileísta argumentan que la ausencia de reglas sistemáticas genera asimetrías que favorecen a los grupos con mayor capacidad de presión, por lo que esta norma vendría a evitar la consolidación de "privilegios indebidos". De este modo, la transparencia no sería solo un valor ético, sino una herramienta para promover "condiciones más equitativas de competencia" económica. Esto alinearía las decisiones públicas con un interés general que, en la visión de Milei, siempre parece coincidir con la libertad de mercado.

Asimismo, el proyecto pretende "subsanar" el vacío normativo dejado por el Decreto 1172/03, el cual es calificado por la actual administración como limitado y puramente reglamentario. Al elevar el rango de estas obligaciones a una ley integral que abarque tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, se busca —en teoría— fortalecer el control democrático y la "participación consciente" de la ciudadanía.

Punto por punto: las zonas grises de la ley de lobby de Milei