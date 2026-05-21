De qué trata y reparto de "La casa de los espíritus", la serie de 8 capítulos que es tendencia en Prime Video

"La casa de los espíritus", serie de Prime Video. (Crédito de foto: Prime Video)

El catálogo de Prime Video sumó una de las producciones más ambiciosas del año con el estreno de La casa de los espíritus. Esta miniserie de ocho episodios rescata los códigos del melodrama histórico y los entrelaza con elementos sobrenaturales para construir un relato que aborda la memoria colectiva, los lazos inquebrantables y el impacto de los procesos políticos en la intimidad de los hogares latinoamericanos.

Elenco principal y trama de "La casa de los espíritus"

Alfonso Herrera , quien asume el complejo rol del autoritario patriarca Esteban Trueba.

Dolores Fonzi , encargada de personificar a la mística Clara del Valle en su etapa adulta.

Nicole Wallace , quien interpreta a la joven Clara y sus primeros acercamientos al mundo espiritual.

Fernanda Castillo , en el papel de Férula Trueba, la estructurada y devota hermana de Esteban.

Juan Pablo Raba, quien se pone en la piel del aventurero y recordado tío Marcos.

La trama se sumerge en las vivencias de la familia Trueba a lo largo de varias generaciones, exponiendo tensiones sociales y pasiones desmedidas. El eje de la historia se construye a partir de la mirada de tres mujeres que desafían los mandatos de su época: Clara, la matriarca con capacidades de clarividencia; su hija Blanca, atrapada en un amor prohibido, y su nieta Alba, quien debe resistir en tiempos de violencia e inestabilidad institucional. En la vereda opuesta se erige Esteban Trueba, un patriarca severo, ambicioso y conservador, cuya rigidez y sed de poder marcan el destino trágico y la fragmentación de su propio entorno familiar.

Elenco principal de "La casa de los espíritus". (Crédito de foto: Prime Video)

La adaptación de una novela histórica

El gran valor de esta serie radica en que constituye la primera gran adaptación televisiva en español, con elenco latinoamericano, de la célebre novela homónima escrita por Isabel Allende. Publicada originalmente en 1982, la obra literaria se convirtió en un fenómeno global con millones de ejemplares vendidos y es considerada un pilar fundamental de la literatura contemporánea.

La autora chilena participó activamente en el proyecto como productora ejecutiva, asegurando que la esencia mística, el subtextos social y la profunda humanidad de sus personajes se mantuvieran intactos en su transición hacia la pantalla chica.