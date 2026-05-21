Una sección de la escalera de la Torre Eiffel se vendió por más de 450.000 euros en una subasta

FOTO DE ARCHIVO: Un fragmento de la escalera original de la Torre Eiffel saldrá a subasta en París.

Un tramo en espiral de la escalera original de la Torre Eiffel se vendió ‌por más de 450.000 ‌euros en una subasta celebrada el jueves en París.

El comprador, que se encontraba en la sala de subastas, se convirtió en el propietario de una sección de 14 peldaños de la escalera que mide 2,7 metros de altura, pesa 1,4 toneladas y data ​de 1889, el ⁠año en que se terminó de construir el ‌monumento que se eleva sobre el centro ⁠de París.

"Cuando compras una pieza ⁠de la Torre Eiffel, estás comprando un pedazo de París, junto con toda la imaginación y el simbolismo ⁠que representa", afirmó Sabrina Dolla, directora de diseño ​Art Déco de la casa de ‌subastas Artcurial Paris, donde tuvo ‌lugar la venta.

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Hace más de cuatro décadas, un ⁠total de 160 metros de escalera se cortaron en secciones más pequeñas y se vendieron, sustituidas por ascensores que ahora llevan a los visitantes a ​la plataforma ‌de observación más alta de la Torre Eiffel.

La sección subastada el jueves alcanzó los 450.160 euros (521.825,47 dólares), el triple del límite superior de su valor estimado previo a la venta, ⁠que oscilaba entre 120.000 y 150.000 euros.

En 2008, una sección se vendió a un comprador privado estadounidense por un precio récord de 550.000 euros. Otras piezas de la escalera de la Torre Eiffel, de entre 2,7 y 9 metros, se conservan en prestigiosos lugares de todo el ‌mundo.

Algunas partes se conservan cerca de la Estatua de la Libertad en Nueva York, en los jardines de la Fundación Yoshi en Yamanashi, Japón, así como en colecciones privadas extranjeras.

Dolla afirmó que los Juegos Olímpicos de ‌París 2024, en los que lugares emblemáticos como la Torre Eiffel, la Place de la Concorde y el Grand ‌Palais ocuparon un ⁠lugar central, habían potenciado el atractivo de la torre entre los coleccionistas.

"Sin duda estamos ​observando un renovado interés por lo que simboliza y por su atractivo estético", añadió.

Con información de Reuters