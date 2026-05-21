Letonia emite una alerta por drones

FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial de drones operando durante el día de los medios de comunicación de la Experimentación de la Red Troncal Digital (DiBaX) de la OTAN en Adazi, Letonia

Las Fuerzas Armadas de Letonia informaron ‌el jueves ‌de que hay al menos un dron sobrevolando el espacio aéreo del país, un nuevo incidente de ​seguridad de ⁠este tipo en la ‌región báltica.

En los ⁠últimos meses, ⁠Ucrania ha intensificado sus ataques con drones de largo ⁠alcance contra Rusia, ​incluso en el ‌mar Báltico, ‌y varios drones militares ⁠ucranianos se han adentrado en el espacio aéreo de los ​países ‌miembros de la OTAN: Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia.

"Confirmamos que hay al menos ⁠una aeronave no tripulada en el espacio aéreo letón", escribieron las Fuerzas Armadas de Letonia en la red social X.

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El ‌Gobierno letón dimitió la semana pasada por su gestión de las incursiones y se están llevando ‌a cabo conversaciones para nombrar un nuevo gabinete.

(Información ‌de ⁠Janis Laizans en Riga; edición de ​Terje Solsvik y Anna Ringstrom; edición en español de María Bayarri Cárdenas)