Rami Malek debuta en Cannes con el drama sobre la crisis del sida "The Man I Love"

FOTO DE ARCHIVO. Rami Malek posa en la alfombra roja durante la llegada a la proyección de la película "The Man I Love" en competición en el 79º Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia

El actor ganador de un Óscar Rami Malek hizo su debut en la alfombra roja del ‌Festival de Cine de Cannes ‌el miércoles con "The Man I Love", la película seleccionada a concurso de Ira Sachs sobre vivir con VIH/sida en la Nueva York de los años 80.

"Formar parte de esto aquí por primera vez en mi vida y a esta edad es, una vez más, un momento extraordinario en el que ​tienes que pellizcarte para ⁠creértelo", declaró el actor de 45 años a Reuters ‌antes del estreno.

Malek ganó el Óscar en 2019 ⁠por interpretar al líder de Queen, ⁠Freddie Mercury, en "Bohemian Rhapsody", y también se llevó un premio Emmy por "Mr. Robot" en 2016.

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En "The Man I Love", Malek interpreta a ⁠Jimmy, un extravagante artista escénico que acaba de recuperar ​la alegría tras ser hospitalizado por complicaciones relacionadas ‌con el VIH/sida.

Sin embargo, su ‌pareja, Dennis, interpretado por Tom Sturridge, y su hermana Brenda, ⁠interpretada por Rebecca Hall, siguen siendo demasiado protectores con él tras su susto de salud, sobre todo cuando el nuevo vecino de Jimmy se enamora perdidamente del artista.

UN PAPEL ​ABRUMADOR

Malek recordó ‌que interpretar a alguien tan magnético le provocó cierta inseguridad.

"Creo que él (Sachs) sentía que yo tenía cierto magnetismo por méritos propios, pero no sé si puedo estar completamente de acuerdo con eso. Quizás la gente lo ⁠vea así, pero Jimmy es un personaje especial. Es un hombre con muchas muchas capacidades y talentos, y todos ellos se muestran en esta película", dijo Malek.

Para el papel, Malek interpreta versiones de "The Man I Love", de Gershwin, y "Look What They’ve Done To My Song, Ma", de Melanie, lo que el medio de entretenimiento Deadline ‌calificó como uno de los momentos más destacados.

Sachs, conocido por sus historias íntimas y centradas en los personajes que exploran el amor, la identidad y la vida "queer" a lo largo de décadas, dijo que quería plasmar en la película sus propios recuerdos ‌de cuando vivía en Nueva York durante ese periodo.

"Incluso aquellos que estaban enfermos y los que fallecieron, hasta el momento en que llega ‌la muerte, estás ⁠lleno de vida", recordó.

"The Man I Love" es una de las 22 películas que compiten por ​el máximo galardón del festival, la Palma de Oro, que se entregará el sábado.

Con información de Reuters