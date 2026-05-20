Activistas de la flotilla de Gaza fueron detenidos en Israel tras ser interceptados

Un buque de la marina israelí llega al puerto de Ashdod, el día en que un grupo de derechos humanos israelí y los organizadores de la Flotilla Global Sumud declararon que los activistas a bordo de la flotilla con destino a Gaza fueron interceptados por las fuerzas navales israelíes y están detenidos en un puerto israelí

Los activistas que ​viajaban a bordo de una flotilla de ayuda con destino a Gaza, interceptada por las fuerzas navales israelíes, se encuentran detenidos en un puerto israelí a la espera ‌de ser trasladados a prisión, según informaron ‌el miércoles una organización de derechos humanos israelí y los organizadores de la flotilla.

La flotilla realizaba un nuevo intento de entregar ayuda a la Gaza devastada por la guerra, después de que misiones anteriores también fueran interceptadas por Israel en aguas internacionales. Imágenes de vídeo mostraban a las fuerzas israelíes abriendo fuego contra al menos dos embarcaciones de la flotilla el martes, aunque Israel dijo que se trataba de disparos de advertencia.

Los organizadores afirman que su objetivo es romper el ​bloqueo de Israel a Gaza ⁠mediante el envío de ayuda humanitaria, algo que, según las organizaciones de ayuda, sigue siendo ‌escaso a pesar del alto el fuego negociado por Estados Unidos entre ⁠Israel y Hamás, en vigor desde octubre de 2025, que ⁠incluye garantías de un aumento de la ayuda.

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Los activistas a bordo de flotillas anteriores que fueron interceptadas por Israel fueron deportados tras ser detenidos.

Los barcos de la flotilla habían zarpado por tercera ⁠vez el jueves desde el sur de Turquía.

LOS ACTIVISTAS SERÁN LLEVADOS A PRISIÓN, DICEN ​LOS ORGANIZADORES

Israel informó que los 430 activistas a bordo de los ‌barcos de la flotilla habían sido trasladados a ‌buques israelíes y que se les permitiría reunirse con sus representantes consulares tras llegar a ⁠Israel. Los organizadores de la flotilla afirman que los participantes procedían de 40 países y viajaban a bordo de 50 embarcaciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo el lunes que "no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".

El grupo israelí de derechos humanos Adalah dijo en ​un comunicado que ‌los activistas habían sido "detenidos en el puerto de Asdod" y "llevados a Israel contra su voluntad, mientras los abogados de Adalah acceden al lugar para realizar consultas legales".

Los organizadores de la flotilla afirmaron en un comunicado que los activistas serían trasladados a la prisión de Ketziot, en el desierto del Negev, al sur de Israel. Señalaron ⁠que los abogados de Adalah no podrían reunirse con ellos hasta que llegaran a Ketziot.

Sin especificar cuántos ciudadanos italianos se encontraban a bordo de la flotilla, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia dijo que "se esperaba que fueran trasladados a un centro para su identificación y que luego se les permitiera partir".

El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que a bordo se encontraban italianos, entre ellos un diputado y un periodista.

Entre los detenidos por las fuerzas navales israelíes también se encontraban ciudadanos de Corea del Sur, según ‌declaró el miércoles el presidente Lee Jae-myung, quien calificó las acciones de Israel de "totalmente fuera de lugar".

"¿Cuál es la base legal (de las detenciones)? ¿Se trata de aguas territoriales israelíes?", cuestionó Lee, y añadió: "¿Es eso territorio israelí? Si hay un conflicto, ¿pueden apresar y detener a buques de terceros países? Detener a nuestros ciudadanos por motivos no justificados por el derecho internacional es demasiado excesivo e inhumano".

La mayoría de los ‌más de dos millones de habitantes de Gaza se han visto desplazados, y muchos viven ahora en casas bombardeadas y tiendas de campaña improvisadas instaladas en terrenos abiertos, a los lados de las carreteras o ‌sobre las ruinas de ⁠edificios destruidos.

Israel, que controla todos los accesos a la Franja de Gaza, niega estar reteniendo suministros para sus residentes. Ha mantenido el control de más del ​60% de Gaza desde el alto el fuego respaldado por Estados Unidos en octubre, mientras que el grupo miliciano Hamás controla una franja de territorio a lo largo de la costa.

Con información de Reuters