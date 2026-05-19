Fujimori apuesta por legado de su padre en balotaje marcado por temor a delincuencia en Perú

La barriada "Keiko Fujimori" en las afueras de Lima

De cara a ​su cuarta segunda vuelta presidencial consecutiva en Perú, Keiko Fujimori apuesta a que el temor de los votantes ante el aumento de la delincuencia reavive el apoyo a un estilo de liderazgo estrechamente vinculado a su padre, quien dominó con mano dura la política del país en la década ‌de 1990.

En elecciones anteriores, Keiko se había distanciado del fallecido ‌exmandatario Alberto Fujimori, que sigue siendo una de las figuras políticas más controvertidas de Perú.

Pero la conservadora de 50 años ha reorientado cada vez más su campaña para honrar el legado de su padre, prometiendo medidas de seguridad inflexibles, leyes antiterroristas estrictas y un mayor protagonismo para las fuerzas armadas.

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Antes de votar en la primera vuelta el 12 de abril, Fujimori visitó la tumba de su padre. Ha comparado a las actuales bandas criminales con los insurgentes maoístas que él derrotó durante sus dos mandatos entre 1990 y 2000; y ha prometido utilizar los servicios de inteligencia y las fuerzas especiales para librar una "guerra frontal" contra el crimen y la extorsión.

"Existe una profunda memoria colectiva del fujimorismo", declaró Luis Galarreta, compañero de fórmula de Keiko Fujimori y uno de sus aliados más cercanos, en una entrevista con ​Reuters.

"Lo que se hizo en la década ⁠de 1990, el rescate del Perú, sigue siendo relevante", agregó el político.

Alberto Fujimori es reconocido por sus partidarios por estabilizar la economía y derrotar a la ‌guerrilla de Sendero Luminoso, pero sus críticos lo acusan de autoritario. Fue condenado en 2009 por ordenar una masacre y cumplió ⁠16 años de prisión antes de su muerte en 2024.

Las preocupaciones de seguridad han dominado las ⁠elecciones de este año en Perú, reflejando una tendencia más amplia en América Latina, donde el aumento de la violencia vinculada al crimen ha elevado el atractivo de candidatos de línea dura como Nayib Bukele de El Salvador y José Antonio Kast de Chile.

En Ventanilla, un extenso suburbio al norte de Lima, cerca del ⁠puerto del Callao, los residentes entrevistados por Reuters describieron robos generalizados y extorsiones frecuentes.

LA EXTORSIÓN: PROBLEMA DIARIO

Los residentes de un asentamiento de viviendas ​de bajos ingresos en Ventanilla, formalizado durante la presidencia de Alberto Fujimori, afirmaron que grupos criminales exigen pagos diarios ‌incluso a los negocios más pequeños.

"Se está haciendo la extorsión a todos", dijo ‌Rosa Rengifo Zegarra, de 39 años. "Acá hay un señor que tiene, por ejemplo, su cevichería, y le piden 10 soles diarios", añadió.

A nivel nacional, ⁠los casos de extorsión denunciados a la policía aumentaron aproximadamente un 20% el año pasado, según datos oficiales, mientras que los homicidios en la región de Lima se duplicaron con creces, pasando de una tasa de 9 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 23,1 por cada 100.000 en 2025.

"Ya no puedes tener opción a pensar que vas a tener un negocio," dijo Pilar Cárdenas López, de 49 años, quien dirige un comedor social. "Porque ya ven que tienes algo, y se acabó".

La delincuencia en ​Perú se ha elevado por ‌la expansión del crimen y el debilitamiento de las instituciones estatales, dijo Martin Cassinelli del Atlantic Council.

Bandas transnacionales como el Tren de Aragua han ganado terreno, mientras que el rápido crecimiento de la minería ilegal ha sido un importante motor de la actividad delictiva, añadió.

La capacidad del Estado para responder se ha visto debilitada por años de inestabilidad política y corrupción, así como por leyes que han mermado la capacidad de los fiscales para investigar y enjuiciar al crimen organizado, añadió Cassinelli.

Pobladores de Ventanilla hablan de tiroteos en pleno día, desapariciones y robos de ⁠teléfonos, en entrevistas con Reuters.

"En esta esquina, asesinaron a uno", dijo Teresa Cárdenas, de 48 años, señalando más allá de la entrada del comedor. "En la otra cuadra también desapareció un muchacho".

Los gobiernos han recurrido a estados de emergencia y redadas para frenar el aumento de la delincuencia, pero estas medidas no han logrado abordar las causas subyacentes, según analistas.

El poblado en Ventanilla lleva el nombre de la candidata: Keiko Sofía Fujimori. En la década de 1990, familias sin hogar fueron reubicadas en áridas dunas al norte de Lima. La zona recibió el nombre de la hija de Fujimori, a quien él nominó como su primera dama tras una ruptura con su primera esposa.

ESPADA DE DOBLE FILO

Los residentes de mayor edad recordaron las visitas de Alberto Fujimori y los programas sociales de su gobierno. Pero dijeron que su hija nunca había puesto un pie en la ‌zona que lleva su nombre. "Yo llevo 27 años y hasta ahorita no se ha acercado (...) aquí no ha venido", dijo Cárdenas López.

A pesar de ello, Keiko Fujimori conserva simpatizantes en la zona, impulsados en parte, según los lugareños, por promesas de ayuda financiera, incluyendo bonos en efectivo, si es elegida. En la primera ronda de abril, obtuvo el 22,1% de los votos en Ventanilla, más alto que cualquier candidato en el distrito.

Tras semanas de retrasos y acusaciones de fraude, el conteo de la primera ronda electoral llegó a su fin. Fujimori obtuvo el 17,18% del voto nacional, avanzando a la segunda vuelta contra el legislador izquierdista Roberto Sánchez.

Una encuesta de opinión de Ipsos ‌del 26 de abril situó a Fujimori y Sánchez empatados con un 38% cada uno para la segunda vuelta del 7 de junio. Mientras se acelera la campaña de cara al balotaje, apoyarse demasiado en el legado de Fujimori podría ser arriesgado para Keiko, según analistas.

"El antivoto fujimorista es el motivo que explica que en tres elecciones consecutivas Keiko Fujimori ‌se haya quedado ad portas de Palacio ⁠de Gobierno", afirmó el historiador y analista político Daniel Parodi. "Percibo que dicho antivoto ha disminuido, ¿la pregunta es cuánto?", manifestó.

Eileen Gavin, de la consultora Verisk Maplecroft, reseñó el enfoque de Fujimori en seguridad como un "arma de doble filo".

Algunos votantes podrían ser receptivos a su ​mensaje de mano dura contra el crimen, dijo. "Pero muchos también esperan que el compromiso con el Estado de derecho y la reconstrucción institucional democrática formen parte de cualquier solución".

Carla Alfaro Rojas, de 48 años y cinco hijos en Ventanilla, recordó la época del papá de Fujimori como de mayor seguridad. "Hay muchos que dicen que es igual al papá, por eso también le dan el voto". "Ojalá que trabaje igual que su papá, ¿no?", dijo.

Con información de Reuters