Horóscopo semanal: predicciones del 18 al 24 de mayo 2026 y qué le espera a cada signo

Horóscopo 2026.

La astrología vuelve a ocupar el centro de la escena en una semana marcada por uno de los movimientos más importantes del calendario astral: el ingreso del Sol en Géminis. El cambio energético impactará sobre todo en la comunicación, las relaciones, los proyectos y la necesidad colectiva de moverse, expresarse y reinventarse.

Una por una, todas las predicciones para los signos entre el 18 al 24 de mayo

Aries

Tendrá una fuerte renovación mental. El Sol en Géminis activa la comunicación, las ideas y las ganas de iniciar proyectos nuevos. Será una semana ideal para negociar, estudiar o recuperar contactos importantes.

Tarot: El Mago.

El Mago. Cristal: Citrino.

Géminis

Empieza su temporada solar y eso traerá una sensación de renacimiento total. Habrá energía, magnetismo y oportunidades para mostrar una nueva versión personal. Cambios de imagen, decisiones importantes e inicios estarán favorecidos.

Tarot: El Sol.

El Sol. Cristal: Ojo de tigre.

Acuario

Será uno de los signos más beneficiados de la semana. El ingreso solar despierta creatividad, romance y deseo de disfrutar. Habrá más carisma, encuentros sociales y posibilidades afectivas inesperadas.

Tarot: El Loco.

El Loco. Cristal: Aguamarina.

Horóscopo 2026.

Tauro

Enfocará su energía en la economía y la estabilidad personal. Será momento de ordenar recursos, pensar inversiones y valorar talentos propios.

Tarot: Rey de Oros.

Rey de Oros. Cristal: Pirita.

Virgo

Tendrá una semana intensa en lo profesional. Habrá visibilidad, crecimiento laboral y necesidad de organizar objetivos a largo plazo. Nuevas herramientas o capacitaciones podrían abrir puertas.

Tarot: El Emperador.

El Emperador. Cristal: Fluorita.

Capricornio

Concentrará su atención en la rutina, el trabajo cotidiano y la salud. La clave estará en flexibilizar métodos y mejorar hábitos.

Tarot: Ocho de Oros.

Ocho de Oros. Cristal: Hematita.

Escorpio

Atravesará procesos profundos de transformación emocional y financiera. Viejos vínculos o temas pendientes podrían resolverse definitivamente.

Tarot: La Muerte.

La Muerte. Cristal: Obsidiana.

Cáncer

Sentirá necesidad de introspección y descanso emocional. Será un período ideal para escuchar intuiciones y cerrar ciclos internos antes de una nueva etapa personal.

Tarot: La Sacerdotisa.

La Sacerdotisa. Cristal: Piedra luna.

Libra

Tendrá días inspiradores y con deseo de expansión. Viajes, estudios o proyectos creativos estarán especialmente favorecidos.

Tarot: La Estrella.

La Estrella. Cristal: Lapislázuli.

Horóscopo 2026.

Sagitario

Pondrá el foco en relaciones y asociaciones. Será una semana clave para dialogar, aclarar vínculos y fortalecer acuerdos importantes.

Tarot: Dos de Copas.

Dos de Copas. Cristal: Cuarzo rosa.

Piscis

Se conectará con temas familiares y emocionales. Habrá conversaciones importantes en el hogar y necesidad de sanar lazos afectivos.

Tarot: Diez de Copas.

Diez de Copas. Cristal: Cuarzo blanco.

Leo

Vivirá una semana expansiva en lo social. Nuevas amistades, proyectos grupales y contactos estratégicos podrían marcar el rumbo de los próximos meses.