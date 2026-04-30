Horóscopo: cómo le irá a cada signo en el amor en mayo 2026 (Créditos: Magnific)

Comienza mayo 2026 y llega un mes de contrastes fascinantes para el zodíaco que invita a encontrar un equilibrio entre la intensidad de las emociones y la necesidad de construir vínculos con bases sólidas. Con el cambio de energías, algunos signos tendrán más fortuna que otros en el amor.

Horóscopo mayo 2026: cómo le irá en el amor a cada signo

Con el Sol transitando por Tauro y la llegada de una Luna Llena en Escorpio a penas empieza mayo, la energía empuja a dejar de lado las vueltas y empezar a mirar de frente qué es lo que realmente buscamos en el amor. No es un tiempo para tibiezas; es un momento para que te animes a conectar desde un lugar más auténtico y profundo.

A medida que avancen las semanas, notarás un cambio de ritmo importante. La entrada de Venus en Cáncer hacia la segunda mitad del mes suavizará las asperezas y nos pedirá refugio en lo conocido, en el cuidado mutuo y en la calidez del hogar. Si sentís que las relaciones venían un poco tensas, mayo te ofrece la oportunidad de bajar un cambio, escuchar más y hablar menos desde el impulso para empezar a construir desde la ternura. Sin embargo, a cada signo le espera algo diferente:

Aries

Para los arianos mayo arranca con una consigna clara: comunicación consciente. Si estás en pareja, es el momento ideal para descomprimir esas tensiones que venís guardando. No hace falta que choques; si hablás desde el corazón, vas a notar cómo el otro se abre. Si estás soltero, tu magnetismo va a estar por las nubes, pero cuidado con las reacciones impulsivas. Usá este tiempo para decidir qué batallas valen la pena y cuáles es mejor dejar pasar para cuidar tu paz mental.

Las energías de mayo invita a revisar los vínculos y profundizar las relaciones (Créditos: Magnific)

Tauro

Con el Sol y Mercurio en su signo, los taurinos son el gran protagonista del mes. En el amor, esto se traduce en una seguridad renovada. Si estás buscando alguien especial, tu presencia no va a pasar desapercibida. Para quienes ya tienen compañía, la Luna Nueva en tu signo del 16 de mayo es una oportunidad de oro para plantar semillas de proyectos compartidos. Es un mes para disfrutar de los placeres, relajarte y dejar que el amor fluya sin forzar nada.

Géminis

Mayo te propone un viaje hacia el interior antes de que empiece tu temporada. Es posible que sientas la necesidad de cerrar algunas puertas del pasado que todavía te hacen ruido. En el plano sentimental, la entrada de Mercurio en tu signo a mitad de mes te va a dar la claridad mental que necesitás para expresar tus deseos. No te quedes en lo superficial; si hay algo que te molesta, decilo. Los encuentros espontáneos pueden sorprenderte gratamente si te permitís ser vos mismo.

Cáncer

Preparate, porque hacia el 18 de mayo Venus entra en tu signo y tu mundo emocional se ilumina por completo. Te vas a sentir mucho más receptivo y con ganas de mimar a los tuyos. Es un ciclo excelente para la reconciliación o para profundizar la intimidad con tu pareja. Si estás solo, no te cierres en tu caparazón; el universo te está pidiendo que te dejes querer. Tu sensibilidad será tu mayor atractivo, así que usala a tu favor para conectar desde la sinceridad.

Leo

Para los leoncitos del zodíaco, mayo pide bajar un poco el perfil y enfocarse en lo que pasa "puertas adentro". Puede que sientas que la rutina te pesa, pero la clave estará en encontrar momentos de calidad con la persona que querés. No busques tanto el brillo exterior y concentrate en sanar heridas viejas. Hacia fin de mes, vas a sentir que recuperás la chispa, pero recordá que los vínculos más fuertes se construyen en el silencio y en la contención diaria.

Virgo

Este mes, Virgo, el desafío será soltar un poco el control y dejar de analizar cada gesto o palabra de tu pareja. La energía de mayo te invita a vivir el presente sin intentar entenderlo todo de antemano. Si estás soltero, podrías conocer a alguien a través de tu círculo de amigos o en un evento social. Mantené la mente abierta, porque el amor puede aparecer de la forma menos pensada. No busques la perfección, buscá la conexión real.

Libra

Mayo te pone en un lugar de revisión sobre tus compromisos. ¿Estás dando lo mismo que recibís? Es un buen momento para equilibrar la balanza. Las conexiones que logres este mes tendrán un tinte muy intelectual; necesitás alguien que te estimule la mente además del corazón. Si estás en una relación, aprovechen para salir de la rutina y probar algo nuevo. La apertura emocional será tu herramienta clave para que las cosas funcionen como esperás.

En mayo los solteros deberán prestarle atención a su alrededor (Créditos: Magnific)

Escorpio

Con la Luna Llena en tu signo al comenzar el mes, vas a sentir una intensidad que te atraviesa. Es un momento de "todo o nada". En el amor, esto puede significar cierres necesarios o transformaciones muy profundas. Si venías escondiendo algo, va a salir a la luz. Lo bueno es que, una vez que la tormenta pase, vas a tener mucha más claridad sobre lo que deseás. No le tengas miedo a la vulnerabilidad; es ahí donde encontrás tu verdadera fuerza.

Sagitario

Para vos, Sagitario, mayo es un mes para aprender a escuchar. A veces tu entusiasmo te lleva a pasar por alto las necesidades del otro. Si estás en pareja, tratá de estar más presente y menos proyectado en el futuro. Hacia fin de mes, con la Luna Llena en tu propio signo, vas a tener un momento de revelación personal sobre tu forma de amar. Si estás soltero, animate a salir de tu zona de confort; un encuentro inesperado podría cambiarte la perspectiva.

Capricornio

La influencia de los astros te invita a aflojar un poco con las obligaciones y darle lugar al disfrute. En el amor, mayo se trata de estabilidad y construcción. Si estás con alguien, es el momento de hablar de planes a largo plazo o de mudanzas. Si estás solo, es probable que te sientas atraído por personas que te transmitan calma y seguridad. No hace falta que sea todo serio; permitite jugar un poco y disfrutar de las risas compartidas.

Acuario

Plutón empezando su retrogradación en tu signo te pide que revises cómo te vinculás. ¿Estás cediendo demasiado espacio personal? ¿O te estás alejando por miedo al compromiso? En mayo, la clave será encontrar el punto medio. Es un mes excelente para limpiar viejos patrones afectivos que ya no te sirven. Si lográs ser honesto con vos mismo sobre lo que sentís, vas a notar que tus relaciones fluyen con una naturalidad que no sentías hace tiempo.

Piscis

Cerrás el zodíaco con una energía muy dulce. En lo afectivo, te volvés un imán de ternura y comprensión. Si estás en pareja, mayo será un mes de mucha unión y sueños compartidos. Para los solteros, hay grandes chances de que surja una conexión especial con alguien que ya conocen, pero que ahora verán con otros ojos. Recordá tratarte con la misma compasión que les das a los demás; lo que no te hace bien, soltalo sin culpa para dejar espacio a lo nuevo.