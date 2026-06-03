A 11 años de Ni Una Menos, presentaron la "Ley Ema" para prevenir la violencia digital en las escuelas

A 11 años del primer Ni Una Menos, se presentó el proyecto "Ley Ema" en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Impulsado por la diputada provincial, Mayra Mendoza, el mismo busca garantizar el derecho a una convivencia digital segura en las aulas.

La iniciativa legislativa busca garantizar el derecho de los y las estudiantes a una convivencia digital segura, para así establecer lineamientos claros para la prevención, detección y abordaje integral de la violencia digital en todos los niveles del sistema educativo.

“Con este proyecto, buscamos que la convivencia escolar deje de entenderse solo entre las cuatro paredes del aula. Queremos incorporar la Ciudadanía Digital como un derecho formativo fundamental en toda la provincia. Es urgente que nuestros pibes y pibas reciban formación sobre el uso ético de la Inteligencia Artificial y el respeto a la privacidad en las redes”, explicó Mayra Mendoza ante la presencia de senadores provinciales, diputados y diputadas provinciales, autoridades escolares y estudiantes de la provincia de Buenos Aires.

Proyecto Ema

Esta presentación lleva el nombre de Ema, una adolescente bonaerense que se quitó la vida el 24 de agosto de 2024, tras la viralización no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar.

"La Ley Ema nace del dolor, pero se transforma en lucha y en herramientas legislativas concretas, estableciendo que lo virtual y lo presencial no son esferas separadas", destacó Mayra, y afirmó que “no podemos mirar para otro lado cuando la viralización de imágenes íntimas destruye vidas".

El texto fue trabajado con la madre de la joven, Laura Sánchez, junto a organizaciones especializadas como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales. La intendenta de Quilmes en uso de licencia expresó que "el sistema educativo sepa cómo actuar para proteger a las víctimas y evitar su revictimización”.

“Lo que buscamos es abarcar un proceso integral de acompañamiento pedagógico. Para que nuestras escuelas sean entornos seguros, necesitamos entonces un Estado presente, que capacite de manera obligatoria y continua a todo el personal docente. No se trata solo de tecnología, sino de desarmar patrones estereotipados y discursos de odio que se reproducen en internet”, concluyó Mayra.

Legislar para el cuidado escolar

Está iniciativa contempla la incorporación del inciso "z bis" a la ley Nº 13.688 (de Educación Provincial), para brindar formación integral sobre el uso responsable de las tecnologías; la inclusión en la currícula de temas de consentimiento, privacidad, derechos digitales, y el uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial. Además, hace referencia a la actualización de las guías escolares para incluir protocolos específicos de violencia digital que aseguren el cese de la vulneración, el resguardo de la prueba digital y la no revictimización de los estudiantes; y la capacitación obligatoria y continua en prevención de violencias digitales para todo el personal del sistema educativo.

“Tenemos que entender que la vida digital no ocurre aparte de la vida real. Tenemos la vital tarea de humanizar lo digital. Es necesario abordar esta violencia con una mirada que reconozca como su causa la raza, el género, la edad, la clase de la orientación sexual, la identidad de género y otros tantos factores en la diferencia con las experiencias de cada persona afectada", reclamó la madre de la joven y expresó: "Esto sí exige un compromiso real con los derechos humanos, que se traduzcan a políticas públicas en la educación digital con perspectiva de género”.

“Yo tengo este legado y, de alguna forma, este compromiso para nuestra causa que me genera llevar el nombre de Ema como bandera, esta responsabilidad que sigo teniendo como madre de Ema, aunque Ema no me acompañe físicamente, sigue siendo mi responsabilidad. Agradezco mucho y me emociona que esta vez haya esperanza de que sí vamos a lograr esto que queremos: territorios digitales libres de violencia”, finalizó Sánchez.