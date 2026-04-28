Cuáles son los 3 signos que tendrán suerte en el amor en mayo 2026, según el horóscopo (Créditos: Freepik)

Llega mayo 2026, comienzan a moverse las energías y para muchos llega una nueva oportunidad para encontrar el amor. La astrología considera que en este mes los tránsitos planetarios favorecerán la apertura emocional y el compromiso amoroso. Conocé qué signos tendrán suerte, según el horóscopo.

Estos son los signos que tendrán suerte en el amor durante mayo 2026

De acuerdo a la astrología, el quinto mes del año traerá nuevos tránsitos planetarios que favorecerán la apertura emocional y el compromiso genuino. En mayo, la comunicación será más fluida y llega el momento ideal para iniciar un compromiso nuevo o fortalecer lo que ya tenés. La influencia de Venus y la posición de Júpiter este año prometen una dosis extra de magnetismo para ciertos signos del zodiaco:

1. Tauro

Mayo siempre es un mes especial para los taurinos, pero en 2026 -con Venus transitando por sectores clave de la carta- el atractivo natural de los tauro se potencia y se vuelven irresistibles. Si estás soltero o soltera, es muy probable que conozcas a alguien en un entorno relajado, tal vez en una juntada con amigos o un evento cultural.

Lo más interesante es que la suerte amorosa no viene de la mano de encuentros pasajeros, sino de conexiones que tienen peso propio. Podés esperar propuestas claras y conversaciones profundas sobre el futuro. Si ya estás en pareja, es el momento ideal para renovar los votos de confianza o planear ese viaje o proyecto de vivir juntos que tanto vienen charlando. Aprovechá para dejar de lado la terquedad y abrite a la vulnerabilidad; ahí es donde vas a encontrar la verdadera riqueza emocional.

Durante mayo Tauro, Escorpio y Géminis tendrán suerte en el amor (Créditos: Freepik)

2. Escorpio

Mayo marca un antes y un después en la forma en que los escorpianos se vinculan: reciben toda la energía del eje del deseo, al ser signos opuestos a Tauro, lo que los invita a salir de su zona de confort y explorar nuevas dinámicas de pareja. La suerte en el amor para vos este mes se traduce en claridad mental. Se terminan las dudas y los juegos de sombras; vas a sentir la seguridad necesaria para decir lo que sentís sin miedo al rechazo.

Es un período excelente para las reconciliaciones. Si hubo roces por malentendidos, los astros te brindan la elocuencia justa para sanar esas heridas. La clave para Escorpio en este mayo será el equilibrio: ni tan cerrado ni tan posesivo. Si lográs fluir con lo que el otro tiene para ofrecerte, vas a descubrir una faceta del amor mucho más luminosa y menos conflictiva de lo que estás acostumbrado.

3. Géminis

Con el sol entrando en tu signo hacia finales de mes, los geminianos empiezan a sentir una vitalidad renovada que impacta directamente en tu vida social y amorosa. La suerte viene de la mano de lo inesperado. Ese mensaje que no esperabas o ese reencuentro casual en la calle pueden ser el puntapié inicial para una historia fascinante.

La curiosidad natural va a estar a flor de piel, y mayo te regala la oportunidad de conectar con personas que estimulan no solo tu corazón, sino también tu intelecto. Para los geminianos, el amor entra por el oído y la conversación, y este mes vas a estar más brillante que nunca. No te cierres a las apps de citas o a conocer gente fuera de tu círculo habitual; la sorpresa está a la vuelta de la esquina y promete sacarte una sonrisa constante durante todo el mes.