Hora en Perú: ¿Cuál es la diferencia horaria con Argentina?

Una de las grandes dudas es cuánto tiempo separa a Perú de Argentina. Si bien ambos países se encuentran en la región de Sudamérica, no comparten el mismo horario, sino que tienen una leve diferencia.

¿Cuál es la diferencia horaria entre Perú y Argentina?

Entre Perú y Argentina hay 2 horas de diferencia, es decir, mientras en Buenos Aires son las 12 del mediodía, en Lima son las 10 de la mañana. Se trata de una diferencia fija durante todo el año, lo que facilita mucho la coordinación entre personas de ambos países.

Si bien pertenecen a la misma región, la diferencia horaria entre los dos países se explica por su posición geográfica respecto al meridiano de Greenwich (UTC). Perú se ubica más al oeste que Argentina, y dentro del sistema de husos horarios internacionales, eso implica que el sol llega antes a Buenos Aires que a Lima.

Ambos países están en el hemisferio sur, pero la mayor longitud este de Argentina la coloca dos zonas horarias por delante de Perú en términos del reloj. En concreto, el territorio argentino utiliza la Hora Estándar de Argentina (ART), equivalente a UTC-3, mientras que la nación peruana opera bajo la Hora Estándar de Perú (PET), que corresponde a UTC-5.

Elecciones en Perú 2026: a qué hora se conocerán los resultados de la segunda vuelta

Las elecciones de este domingo 7 de junio marcarán la historia de Perú, ya que se definirá el nuevo presidente o presidenta para el período de 2026-2030. Durante los comicios se enfrentarán Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), los dos candidatos con mayor caudal de votos en la primera vuelta del 12 de abril.

Según confirmó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las mesas de la segunda vuelta estarán habilitadas desde las 7 hasta las 17 hs, los argentinos o peruanos radicados en el país que quieran vivir el proceso, el equivalente es de 9 a 19 hs.

Las elecciones presidenciales en Perú serán el próximo domingo y su resultado se conocería a última hora (Foto: Getty Images)

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar durante la jornada y, según los antecedentes de la primera vuelta y de procesos electorales anteriores, los primeros resultados oficiales de la ONPE se esperan pasada las 23 hs del domingo 7 de junio, en horario de Lima, es decir, a la 1 am del lunes en Argentina. Sin embargo, no se trata de un horario exacto, todo dependerá del avance del procesamiento de actas electorales.