Horóscopo negro: el signo del zodiaco que está obsesionado con vos y no lo sabías

Las predicciones de la astrología revelaron los signos zodiacales que están obsesionados con vos.

Hay alguien que no puede sacarte de la cabeza. Esa persona entra a tu perfil, lo cierra y vuelve a abrirlo sin entender bien por qué. Ha ensayado mentalmente una charla que todavía no tuvo y, aunque quizás nunca te lo diga, está pensando en vos más de lo que quisiera admitir. Hay energías que se quedan pegadas a las personas, sin importar el tiempo, la distancia o el orgullo. ¿Querés saber qué signo del Zodiaco está obsesionado con vos en este instante? El horóscopo reveló exactamente de quién se trata.

Las obsesiones no avisan ni mandan mensajes diciendo “llevo semanas en tu cabeza”. Simplemente suceden en silencio, en la distancia, en esos momentos en que alguien agarra el celular sin saber por qué y termina en tu perfil otra vez. No te cuentan lo que querés oír, sino lo que está pasando aunque nadie lo diga en voz alta. Y ahora mismo, alguien te tiene en mente sin que vos lo sepas. La verdadera pregunta no es si esa persona existe, sino si vos ya sabés quién es. Porque, en el fondo, siempre lo sabemos.

Sorpresa por los signos obsesionados, según la astrología

Aries y Capricornio: Pensabas que Capricornio era frío y calculador, pero desde que te conoció, perdió el control cada vez que aparecés. Él no hace nada sin pensar, pero contigo rompió esa regla más veces de las que admite. Te busca con excusas que parecen lógicas, pero en realidad son pretextos para estar cerca. Un “¿sabés algo de esto?” que no necesita saber, o un “vi esto y pensé en vos” que lleva días queriendo mandarte. Capricornio te observa con calma, pero por dentro calcula cada movimiento para volver a estar en tu radar. Lo está intentando. Mucho.

Tauro y Escorpio: Escorpio no olvida, y vos, Tauro, estás grabado en algún lugar de su mente que ni él mismo sabe dónde está, pero que le duele cuando lo toca. No habla de vos constantemente, al contrario, hace un gran esfuerzo por no hacerlo, y eso dice más que cualquier palabra. Revisa viejas conversaciones y recuerda detalles que ya ni recordás. Tu calma inamovible fascina y desespera a Escorpio, que no puede controlar esa mezcla y la encuentra adictiva.

Piscis: Lleva un tiempo con tu cara en la cabeza y no sabe qué hacer. Sos un enigma para ellos, porque cada vez que creen entenderte, hacés algo que los desconcierta y los engancha más. Te sueña, literalmente, y te mete en conversaciones imaginarias mientras conduce o intenta dormir. Esas historias que suben a horas raras o esa canción que ponen de repente son señales. No te lo dice por miedo a quedar expuesto, pero está perdido en vos, creando un universo paralelo donde las cosas entre ustedes terminan distinto.

Hay energías que se quedan pegadas a las personas, sin importar el tiempo, la distancia o el orgullo.

Virgo: La obsesión de Virgo es silenciosa e intensa. No grita ni manda mensajes a las tres de la mañana, pero no puede dormir por vos. Analiza cada detalle, repasa conversaciones buscando pistas sobre lo que pensás. Notó gestos tuyos que ni sabías que hacías, y toda esa atención está dirigida a entenderte, porque para Virgo eso es la forma más profunda de demostrar que le importás.

Acuario y Leo: Acuario es la paradoja del zodiaco: presume de no necesitar a nadie, pero vos lo descolocás. Te busca sin querer y aparece justo cuando parecía desaparecer. Leo, por su parte, está desconcertado porque vos no te dejás deslumbrar por su brillo, y eso lo vuelve loco. Te observa, intenta encontrar la tecla para que te gires a mirarlo y te lanza señales imposibles de ignorar. Leo no soporta no ser visto por alguien que le importa, y vos le importás muchísimo más de lo que admite.

Géminis y Sagitario: Géminis no suele obsesionarse porque va muy rápido, pero con vos, Virgo, algo cambió. Esa inteligencia calmada y poco escandalosa generó en Géminis una curiosidad que no se apaga. Te manda memes y artículos para abrir conversación, buscando atención sin parecer obsesivo. Sagitario, con su libertad genuina, también atrapó a Géminis, que te sigue sin que se note, ríe de tus historias y piensa en vos más de lo que admite.

Libra y Aries: Aries obsesionado es Aries incómodo consigo mismo. No sabe manejar esa tensión que vos, Libra, le generás. Quiere actuar pero algo lo frena, y como no controla la situación, aparece y desaparece con más energía. Revisa tus publicaciones, actúa como si no las viera y se muere de ganas de decirte algo. Esa tensión que sentís no es casualidad, es Aries luchando por no perder el control.

Escorpio y Tauro: Tauro obsesionado es silencioso y persistente. No hace ruido ni escenas, pero lleva tiempo cargando con algo que tiene tu nombre. Recuerda detalles con precisión y te considera una de las cosas más valiosas de su colección. Que no haya actuado no significa que no lo hará, solo que aún no decidió el momento. Escorpio, por su parte, se siente incómodo porque contigo pierde el control. Tu sensibilidad profunda le llegó a un lugar donde pocos llegan. No lo dice fácil, pero está pensando en vos y sintiéndote cerca, aunque estén lejos.